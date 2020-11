Upptäck inspelningsplatserna för The Crown

Nu på söndag har säsong 4 av den populära Netflix-serien The Crown premiär. VisitBritain har sammanställt alla viktiga inspelningsplatser som kan ses i denna nya säsong av den stora succéserien.

The Royal Yacht Britannia, Skottland

Den kungliga yachten Britannia är med i den andra säsongen av The Crown, när HKH prins Philip reste runt världen, och ska återkomma i den fjärde säsongen. Även om scenerna inte filmades ombord på den verkliga båten, som är en känd turistattraktion i Leith, Edinburgh, samarbetade produktionsbolaget nära ihop med Britannia för att återskapa de detaljer som visas i rutan. Britannia var ett av den brittiska kungafamiljens hem i mer än 40 år och har seglat över en miljon sjömil runt om i världen.

Hatfield House, Hertfordshire, östra England

Detta storslagna hus i Hertfordshire, som är hem till den 7:e markisen och markisinnan av Salisbury och deras familj, inkluderar även det gamla palatset som ägdes av Henry VIII. Kungen uppfostrade sina tre barn i palatset, däribland Elizabeth I och det var här hon blev utsedd till tronföljare. Det är en mycket passande inspelningsplats för The Crown, eftersom det även fungerar som bostad för drottning Mary i serien.

Ely Cathedral, Cambridgeshire, östra England

Den spektakulära Ely Cathedral, är daterad till år 672 e.Kr., och den nuvarande byggnaden uppfördes år 1083. I The Crown fick den vara ställföreträdare för Westminster Abbey under bröllopet mellan drottning Elizabeth och prins Philip. Tyckte du att platsen kändes bekant? Katedralen har även figurerat i The Other Boleyn Girl, Elizabeth: The Golden Age och The King's Speech!

Knebworth House, Hertfordshire, östra England

Vandra genom 500 år av historien, både i och utanför rutan, vid detta iögonfallande gods. Flera generationer av familjen Lynton har bott på Knebworth sedan Tudor-tiden, och var och en av dem har sett till att sätta sin prägel på den magnifika byggnaden. Med ett romantiskt yttre utsmyckat med torn, kupoler och vattenkastare medverkade huset i The Crown, och det har också funnits med i The King's Speech och Batman the Movie.

Slains Castle och Cruden Bay, Skottland

Uppe på en skotsk klippa med utsikt över Nordjön finns ruinen av Slains Castle i Aberdeenshire. Denna förtrollande plats styrdes en gång av den mäktiga Hay-klanen och under sin glansperiod var slottet en skotsk friherrebostad med tre trädgårdar. Slottet, som dryper av historia, användes som inspelningsplats i The Crown och sägs även ha inspirerat till några av scenerna i Bram Stokers Dracula. Det pittoreska Cruden Bay, inte långt därifrån, har också använts för att spela in scener i The Crown.

Balmoral Castle, Skottland

Balmoral Castle i Aberdeenshire köptes åt drottning Victoria av prins Albert 1852, och har varit ett hem i Skottland för den brittiska kungafamiljen ända sedan dess. Även om det fortfarande är en privatbostad är omgivningarna, trädgårdarna och slottets balsal öppna för allmänheten vissa datum varje år. Den nuvarande fastigheten byggdes 1855 efter ritningar av prins Albert och Aberdeen-arkitekten William Smith. Även om Balmoral avbildas i The Crown filmades scenerna i själva verket på Ardverikie Estate, en skotsk friherrebostad från 1800-talet i Kinloch Laggan, i hjärtat av det skotska höglandet. Prinsessan Diana och prins Charles tillbringade en del av sin smekmånad vid Balmoral, och den slående viktorianska gotiska arkitekturen i Ardverikie – som också framträdde i succédramat Monarch of the Glen – fungerar som stand-in för scenerna i säsong fyra, samt även i tidigare säsonger av The Crown.

10 Downing Street, London

I säsong fyra får följarna av The Crown för första gången träffa på Storbritanniens första kvinnliga premiärminister; Margaret Thatcher, som spelas av Gillian Anderson. Henne kan man se vinka till folkmassorna utanför nummer 10 Downing Street. Även om det återskapades i serien, är 10 Downing Street i verkligheten den brittiska premiärministerns officiella bostad och kontor och skådeplatsen för möten med dignitärer, allt från drottning Elizabeth till presidenter och andra världsledare. Historieentusiaster och följare av serien kan till och med göra en virtuell rundtur genom några av de historiska rummen och upptäcka mer om en av de viktigaste platserna i Storbritannien.

St Paul’s Cathedral, London

Lady Diana Spencer gifte sig med prins Charles 1981 i den härliga miljön i St Paul's Cathedral. Ett oförglömligt ögonblick i kungafamiljens historia, som spelas upp på nytt i säsong fyra av The Crown, med Winchester Cathedral som ersättare för den legendariska platsen i London. Den riktiga St Paul's Cathedral, designad av den kända arkitekten Sir Christopher Wren, är byggd 1711 och är en av de mest kända profilerna i Londons silhuett. Försedd med en magnifik kupol med en vackert utsmyckad interiör som kan ses som en del av en virtuell rundtur, har katedralen inte bara använts vid kungliga bröllop och begravningar, utan också överlevt bombningarna under andra världskriget.

The Savoy Hotel, London

Det välkända lyxhotellet The Savoy har länge varit en favorit bland kungligheter och prinsessan Diana ses anlända till det glamorösa femstjärniga hotellet i säsong fyra av The Crown. För att få ett smakprov på kungligt boende kan besökare planera en vistelse i ett av de 267 överdådiga rummen, däribland The Royal Suite som erbjuder panoramautsikt över Themsen, en jacuzzi, privat minibar och butlerservice dygnet runt. Gästerna kan även avnjuta Afternoon Tea i atriet med glaskupol eller sippa på en cocktail i Savoys prisbelönta American Bar ‒ den äldsta fortfarande öppna cocktailbaren i Storbritannien.

Royal Opera House, London

Royal Opera House i London, hemvist för Royal Ballet och Royal Opera, är en sinnebild för högtstående musikkultur. Nuvarande byggnad kallades ursprungligen för Theatre Royal och är från 1858. Den förekommer i säsong fyra av The Crown som en del av det kungliga födelsedagsfirandet. Bland de arkitektoniska höjdpunkterna i byggnaden kan nämnas Paul Hamlyn Hall – tidigare känd som Floral Hall – en stor järn- och glaskonstruktion, som en gång var en del av den ursprungliga blomstermarknaden i Covent Garden, där besökare kan njuta av ett glas champagne innan föreställningen börjar.

Old Brompton Road, London

Utöver det kungliga bröllopet ger säsong fyra av The Crown besökarna en inblick i Lady Diana Spencers liv innan hon blev prinsessa, på nr 60 Coleherne Court. Det ligger på Old Brompton Road i västra London och det var här Diana bodde med sina tre rumskamrater när hon började bli uppvaktad av prins Charles. Även om det förblir en privat egendom, så ligger byggnaden på bekvämt promenadavstånd från Kensington Palace – där prinsessan Diana kom att bo härnäst!

Caernarfon Castle, Wales

Den spretiga skönheten hos Caernarfon Castle i Wales är en annan tidigare inspelningsplats för The Crown, som visades i rutan under säsong tre. Slottet användes som bakgrund för prins Charles installation, och var den verkliga platsen för denna historiska händelse 1969, när den 20-årige Charles tilldelades sin titel och blev HKH prinsen av Wales.