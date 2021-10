5 restips för Bond-fantasten

Det råder Bond-feber i stora delar av världen i samband med att den 25:e filmen om den legendariska brittiska agenten haft premiär. James är en riktig vagaBond som genom åren besökt ett stort antal sceniska platser under sina uppdrag. I den senaste, efterlängtade, filmen No Time To Die, färdas vi som filmtittare till ett antal spektakulära och häpnadsväckande destinationer. Hotell- och resesöksajten momondo.se har listat destinationer från filmen och tips på vad man kan göra där som Bond-turist.

Port Antonio, Jamaica

Port Antonio i Jamaica är platsen där Bond föddes. Det var här romanförfattaren Ian Fleming först började skriva om vad som senare skulle bli en av populärkulturens mest legendariska karaktärer. Detta har även lett till att Bonds så kallade ”spiritual home” är lokaliserat just här. För den riktigt inbitne finns det möjlighet att hyra skaparen Ian Flemings egna hus. Jamaicanska Port Antonio beskrivs ofta som ett paradis på jorden, något dess iögonfallande stränder, turkosa vatten och vackra natur vittnar om. Enklaste sättet att ta sig till Port Antonio är genom att hyra bil och köra från Kingston. Väl framme bjuder Port Antonio på en mängd sevärdheter och aktiviteter. För den äventyrslystna finns forsränning i Rio Grande, den vackra Blue Lagoon samt en hel del fantastiska vattenfall såsom Rio Falls och Somerset Falls. För resenärer som söker avkoppling och möjligheter att lapa sol är Frenchman’s Cove Beach ett säkert kort.

Färöarna

”I’m just here for the birds” säger agenten i en tidigare film, och befinner sig just då i Havanna. Det citatet hade kanske passat ännu bättre på just Färöarna, om Bond varit där som turist, då Färöarna är känt för sitt rika fågelliv. På de danska men självstyrande öarna möts vi av en vacker natur i form av dramatiska bergsluttningar mot havet i gröna levande färger, och närheten till polcirkeln skapar ideala ljusförutsättningar för att föreviga vistelsen med magiska foton. Vill man följa i vår agents fotspår från filmen rekommenderas att bege sig till ön Kalsoy där scener i filmen spelats in.

Cairngorms, Skottland

Varför inte hyra en bil och åka på roadtrip genom Skottland, i sann Bond-anda? Ett flertal klassiska scener har spelats in i Skottland, och här är No Time To Die inget undantag. Vid vårt första stopp finner vi Aviemore, en populär turistort där delar av den intensiva biljakten i den nya filmen spelades in. Resan fortsätter in i Storbritanniens största nationalpark; Cairngorms National Park. Med en yta på ca 4500 km² erbjuder nationalparken en mängd olika vandringsleder och naturreservat, perfekt för den mer aktiva resenären. Turen bär vidare till sjön Loch Laggan, som även den agerade som bakgrund till filmens biljakt. Här finns Skottlands största sötvattenstrand där det passar utmärkt att ta sig ett dopp. Längs Loch Laggans kust finner du Ardverikie Estate, ett välkänt gods som inte bara används för inspelningen av denna film, utan även populära serier som Outlander och The Crown. Efter några dagar fyllda av natur och vackra landskap kan man välja att avsluta resan i Edinburgh för att uppleva lite av Skottlands storstadsliv.

Puglia, Italien

”I must be dreaming” - James ord från 1964 passar sig lika väl när scener från södra Italien spelas upp i hans senaste äventyr. Här kan man se regionen Puglia, beläget i klacken på Italiens sko och olivoljans hembygd. Puglia präglas av autentiska byar, vingårdar, vita stränder med turkosblått vatten, italiensk kultur och fantastisk mat. Även här rekommenderas det att hyra bil för att se så mycket som möjligt. De huvudsakliga destinationerna att besöka är Valle D’Itria med sina trädbevuxna sluttningar och vingårdar, Salento för sol och bad, den bergiga Gargano-halvön samt kusten runt Bari. Är man ett äkta fan kan man även besöka bron Ponte dell’Acquedotto, som vår käre agent hoppar ifrån i sin senaste film.

London, England

It wouldn’t be Bond without London. Den senaste filmen bjuder på klassiska scener från London med Hammersmith Bridge, Windsor Great Park och The Ministry of Defence. Som Europas största metropol har London något för alla. I stadskärnan hittar du många välkända landmärken som Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge och Westminster Abbey. Andra klassiska platser att besöka är Notting Hill, Shoreditch, Borough Market och Hyde Park. Oxford Street är även en klassiker för alla shoppingsugna. För Bond-fantasten rekommenderas ett besök till The Langham Hotel, som erbjuder en klassisk brittisk Afternoon Tea, och är platsen där ett flertal scener från filmen Goldeneye spelades in. Till kvällen rekommenderas en drink på Dukes London Hotel, vilket är platsen där Ian Fleming inspirerades till Bond’s favoritdrink; Dry Martini. ”Shaken not stirred”, såklart.