5 anledningar för foodies att besöka Belgien

Belgien är en känd matdestination bland gourmander, mycket tack vare sina många Michelin-restauranger. Men de kulinariska höjdpunkterna hittar man i såväl slott som koja i landet.

Belgien kan dessutom stoltsera med att man har varit duktig på att lyfta fram många unga, innovativa kockar med en förkärlek till regionala specialiteter och säsongsbetonade råvaror, som med en kreativ och nytänkande twist uppfinner nya varianter på klassiska belgiska maträtter. För svenskar som är intresserade av att lära sig mer om belgisk mat och matkultur arrangeras en rad kulinariska festivaler och events. Här är fem av de största mathändelserna under 2020.

Smaka på Antwerpen

1–3 maj 2020

Den årliga Taste of Antwerp är en av Belgiens främsta matfestivaler och äger rum i den mysiga hamnstaden Antwerpen. Festivalen förenar klassisk belgisk-fransk kokkonst med kök från alla världens hörn. Här kan man provsmaka en mängd olika smårätter som tillagas av några av stadens främsta kockar - såväl nya talanger som erkända Michelin-kockar deltar. Det finns även möjlighet att gå på kulinarisk upptäcktsfärd bland olika food trucks, och för den som vill fördjupa sig ytterligare i den kulinariska världen, finns möjlighet att delta på matlagningskurser och så kallade "master classes".

Taste of Antwerp/Antwerpen Proeft

Matupplevelser i hjärtat av Gent

29 maj–2 juni 2020

I staden Gent, som ligger i norra Belgien, arrangeras den årliga matfestivalen Gent Smaakt i hjärtat av stadens historiska centrum. På festivalen som startade 2011, kan man njuta av smakrika rätter tillagade av inhemska kockar och provsmaka specialiteter från lokala producenter. Det arrangeras också flera workshops och föredrag. Gent ligger i framkant både när det gäller nya mattrender och koncept. Staden är också känd för sitt stora utbud av vegetariska restauranger.

Gent Smaakt

Middag under stjärnorna

Maj-september 2020

Dinner in the Sky är ett unikt restaurangkoncept som har sitt ursprung i Belgien. Konceptet såg dagens ljus 2007 och finns i dag i 15 länder. Den erkända tidskriften Forbes har korat den till en av världens tio mest annorlunda restauranger. Precis om namnet antyder är Dinner in the Sky en unik restaurangupplevelse där matgästerna, servitörerna och kockarna hissas upp 46 meter upp i luften med hjälp av en kran: resultatet är en effektfull och utsökt smakupplevelse med en helt unik utsikt över staden. I år kan man uppleva konceptet på fyra olika platser i Belgien och nytt för årets upplaga är att den svävande restaurangen har ett större och mer öppet kök, med plats för 32 sittande gäster fördelade över åtta bord. Tidigare fanns det plats för 22 gäster, som alla satt på rad vid samma bord.

Dinner in the Sky kan i år upplevas i Antwerpen, 25 maj-1 juni; i Bryssel, 11-21 juni; i Bilzen, 31 augusti-6 september och i Kortrijk, 7-13 september.

Dinner in the Sky

Lekplats för livsnjutare

2 augusti 2020

Första söndagen i augusti varje år arrangeras den gastronomiska festivalen Hapje Tapje och staden Leuven förvandlas till en exklusiv "lekplats" för livsnjutare. Här serverar stadens bästa kockar små signaturrätter som paras med noga utvalda drycker. Ölintresserade bör inte heller missa den gamla marknadsplatsen, Oude Markt, där det serveras smakrika specialöl. Festivalprogrammet bjuder också på ett traditionellt "bartenderlopp", där bartenders får i uppdrag att springa med brickor fyllda med öl. Det arrangeras också ett flertal konserter om kvällen.

Hapje Tapje

Förstklassig gastronomi till rimliga priser

26-28 september 2020

Brygges ledande matfestival KOOKEET har varit ett stående inslag för många matentusiaster under de senaste nio åren och är känd för att erbjuda fantastisk gastronomi till förmånliga priser. I år flyttar festivalen för första gången till en ny plats och lanserar ett nytt koncept: en överraskande matresa fylld med upplevelser som stimulerar smakerna, med kockar och producenter som delar sin passion genom att aktivt involvera besökarna i den kreativa tillagningsprocessen, både med bakning och matlagning. Ett annat tema på årets festival är EARTH, med fokus på jordnära matupplevelser och hållbarhet. Transporten från jord till bord ska vara så kort som möjligt för att minimera påverkan på miljön. Historia, arv och tradition är andra viktiga inslag: ingrediensernas ursprung och hur kockarnas personliga arv påverkar och inspirerar dem. Festivalen äger rum på historiska Major Seminary, som trots sin belägenhet mitt i centrala Brygge, ger associationer till livet ute på landet.

KOOKEET