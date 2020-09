Arne Jacobsens världsberömda designhotell firar 60 år

Världens första designhotell, Radisson Collection Royal Hotel i Köpenhamn, öppnade sina dörrar för första gången1960. I år är det 60-årsjubileum och den stora dagen firas genom att återskapa den ikoniska bilden av personalen på hotellets tak.

- Hotellet är ett av de främsta designhotellen i världen, men hotellets hjärta är våra engagerade och skickliga medarbetaresom har ett öga för även de minsta detaljerna. Så har det varit sedan början och vi är mycket stolta och glada över att detfortfarande är så 60 år efter öppningen, säger hotelldirektören Jens Brandin på Radisson Collection Royal Hotel i Köpenhamn i ett pressmeddelande.

1960 designade den danska arkitektlegenden Arne Jacobsen "Royal Hotel", idag känt som Radisson Collection Royal Hotel. Under sina 60 år har hotellet lyckats behålla sin titel som ett av världens ledande designhotell, nu senast efter den omfattande totalrenoveringen som genomfördes av Space Copenhagen.

Ett handplockat team från danska Space Copenhagen och internationella arkitekter och projektledare ansvarade för att skapa det "nya" hotellet, som inkluderade en uppgradering av samtliga hotellrum, lobby, restaurang, bar och alla mötes- ochkonferensrum.

Genom att bygga vidare på det ursprungliga arvet, ge liv till mindre kända klassiker skapade av Arne Jacobsen och ta med nya designelement har Space Copenhagen lyckats behålla hotellets position som ett av de ledande designhotellen i världen.

Efter den omfattande uppgraderingen utsåg Wallpaper Magazine hotellets renovering till "Bästa restaurering" av följandeskäl:

“We think the revival of a landmark Copenhagen hotel has staying power. The hotel has recently unveiled the final stages of a complete overhaul that has put it back in fine fettle. Many of Jacobsen's original designs, such as his iconic “Swan” and “Egg” chairs and the lobby’s spiral staircase, have been reinstated or reconditioned, with the local design studio Space Copenhagen adding custom lighting and furnishings in an urban charcoal colour palette with flecks of brass. The result is a modern take of what the designers think Jacobsen would have done if commissioned today, while still respecting the architect’s legacy and honouring the property’s status as the world’s first design hotel.”

Hotellet är destinationen

Royal Hotel var först på många områden när det öppnades 1960. Det var Danmarks första skyskrapa, världens förstadesignhotell och det enda hotellet som designats av Arne Jacobsen.

Hotellet har totalt 261 rum, varav 260 har renoverats. Ett rum förblir orört efter renoveringen: Rum 606 på hotellets sjättevåning. Det är ett av världens mest kända hotellrum och är utformat exakt som det skapades 1960 av Arne Jacobsen.

- Rum 606 är ett levande bevis på vårt designarv och gäster som vill uppleva Arne Jacobsens design och delta i dansk modernism är välkomna att besöka rummet, säger Jens Brandin.