Jul på Tivoli 2021 – 23 spännande fakta om nöjesparken

Att besöka Tivoli lockar många svenskar just nu på grund av närheten med tåget till Köpenhamn. Jul på Tivoli är något alldeles extra och ett perfekt sätt att få julkänsla i decembermörkret. Här följer 23 spännande fakta om jul på Tivoli som kanske får dig att vilja besöka den danska huvudstaden.

Foto: Tivoli

Spännande fakta om ”Jul i Tivoli” 2021

1: Den 1 december var det premiär för H.C. Andersens balett Snödrottningen där danska Drottning Margrethe står bakom både scenografi och kostymer. Mellan premiären och sista föreställningen den 23 december slits hela 87 balettskor upp.

2: Var annan minut vänds det en pannkaka under julsäsongen på Tivoli, och det säljs mer än 450 pannkakor om dagen.

3: Tivoli säljer mer än 36 000 koppar glögg under julsäsongen, så många att bägarna skulle kunna ställas på rad runt attraktionen Demonen 60 varv!

4: Det krävs fyra män för att klara uppgiften som Jultomte på Tivoli. Jultomten bor på Pantomimteatern under julsäsongen.

5: Under en bra dag säljs det så mycket fläskstek att det skulle kunna nå upp till Rundetårn, om man staplade dem ovanpå varandra. Det blir under säsongen skuret mer än 65 500 skivor fläskstek till Tivolis ”flæskestegssandwich”.

6: Det serveras mer än 69 000 ”æbleskiver”. Och om man hellre vill ge sig i kast med att stapla dem, i stället för fläskstek, så skulle man kunna stapla till man fick hela 43 av attraktionen Himmelskibet (3 450 meter).

7: Rasmus Klump, som uppträder varje dag under ”Jul i Tivoli”, blev 70 år den 17 november

8: Tivolis julsäsong stoppades plötsligt 8 december 2020 på grund av Covid-19. Må det aldrig ske igen!

9: Under ”Jul i Tivoli” säljs det mer än 9 000 liter av den traditionelle röda och vita glöggen.

10: Under julsäsongen i Grøften serveras det 1 000 ankbröst och tillagas 350 ankor, som sköljs ned med 2 000 flaskor snaps. Inte konstigt att det också går åt 200 kg kaffe

11: Det säljs 1 100 portioner risgrynsgröt under ”Jul i Tivoli”, som alla toppas med en smörklick och kanelsocker.

12: Det säljs mer än 54 000 koppar kaffe under julsäsongen. 12 000 av kopparna med kaffe serveras med skummad mjölk och blir till latte, cappuccino eller annat kaffe med mjölk.

13: Det över 100 meter långa Luciatåget som går genom Tivoli den 13 december går självklart förbi den 13 meter höga julgranen framför Konsertsalen.

14: När temperaturen faller stiger lusten till varm choklad. Det säljs mer än 41 000 koppar varm choklad med vispgrädde under ”Jul i Tivoli”.

15: Bland de populära attraktionerna under ”Jul i Tivoli” finner man ”Den flyvende Kuffert” som bara under julsäsongen har 156 942 gästturer.

16: Tivoli beställer varje år hem mer än ett och ett halvt ton äppleskivor (små munkar) till de många munnar som ska mättas.

17: 3 700 lysande led-lampor klär in Nimb.

18: Det har planterats mer än 18 000 doftande hyacinter i nöjesparken.

19: 235 ljusslingor med 35 250 slingrar sig runt den stora granen framför Konsertsalen.

20: När ”Jul i Tivoli” öppnade för första gången 1994, var det bland annat med fyra bodar där det såldes korv.

21: Tivolis upptagna trädgårdsmästare har planterat 1 200 kålplantor runt om på Tivoli. Plantor som gör sig väldigt bra på bild!

22: Den 23e december, mer känt som Lille Julafton, har Tivoli öppet till klockan 22.00.

23: Under ”Jul i Tivoli” säljs det mer än 24 000 pannkakor.

Ljuset på Tivoli är en stor del av upplevelsen under den mörka tiden

Varje dag tänds över en miljon ljuspunkter på Tivoli för att lysa upp Trädgården och bidra till julstämningen. Vid Tivolisjön kan gästerna uppleva ljusets magi med de upplysta träden som är klädda i 60 000 ljuspunkter. Bara i nöjesparkens pilträd har 300 000 lampor placerats ut. Mannen bakom teamet som står för belysningen i Tivoli är prisbelönte ljusdesignern Jesper Kongshaug.

Totalt har 45 kilometer ljuskedjor satts upp i år, där varje ljus sitter med 10 centimeters mellanrum. Stigen från huvudentrén och ner i ”Haven” är upplyst av totalt 3 000 lampor så att gästerna kan uppleva den speciella ljusmagin under decembers mörka dagar.

3 700 glödlampor lyser upp Nimbs fasad, torn och kupolerna på taket. Nimb är bland de populäraste selfieplatserna i Tivoli. Glashallen har klätts med en 560 meter lång ljusslinga med totalt 10 000 ljus. 130 000 lampor finns i de totalt 3,5 km långa grangirlanger som slingrar sig runt ”Haven”.

Demonen är dekorerad med 5 550 aktiva lysdioder. Det finns 3 600 små kupoler med lampor i det japanska tornet. De 2 340 lampor som lyser upp bågarna längs sjöstranden bidrar till att visa att det finns ljus i decembermörkret.

Tivolis ljusdesigner Jesper Kongshaug berättar om årets ljussättning:



– Jag tycker att julljuset i år är det vackraste någonsin på Tivoli. Det är noggrant matchat överallt i färg och styrka så att det gnistrar och förtrollar. Vi har många nya initiativ i nöjesparken men ändpå med respekt för det gamla, och jag är verkligen stolt över resultatet. Vi har också jobbat för att inte bara göra Tivoli en fröjd för ögat utan även kameravänligt, så att alla som vill kan komma hem med en lyckad selfie”.