Den sista RESan

Att ha ynnesten att få arbeta med en så rolig tidning som RES är en dröm jag haft sedan journalisthögskolan. Jag minns att jag sökte den utannonserade tjänsten som redaktionschef på RES innan jag ens tagit min examen. Jag blev – med all rätt! – inte ens kallad till intervju. Men via omvägar och många år på andra tidningar hamnade jag ändå till slut på RES och det kändes verkligen som att komma hem i tidningsvärlden.

Text: Kajsa Beausang

Jag har aldrig gillat talesättet ”man ska sluta när det är som roligast”. Men nu får jag väl göra det ändå. Det sista numret av tidningen RES kommer ut den 10 december och därefter kommer tyvärr inte fler nummer att gå i tryck. Vi har lyckats hänga oss kvar i ett tufft papperstidningsklimat länge och till och med ökat i antal läsare när de flesta har tappat. Det är alltså inte på grund av svikande läsare som vi nu får dra i pappersbromsen.

RES startades 1981 av de äkta makarna och reseentusiasterna Eva och Magnus Rosenqvist och är faktiskt Sveriges första resetidning. Den har alltid drivits i privat regi, är fortfarande i familjens ägo och det är tack vare det personliga engagemanget och passionen för pappersbebisen som tidningen har fått leva så länge som den har gjort. Jag vågar påstå att ett större förlag hade gett upp för många år sedan, medan vi älskat och krigat för vår tidning in i det sista. Men man kan inte ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellen i all evighet. Annonsörerna har styrt om från print till digital annonsering – och vi har mött dem på den digitala arenan där vi kommer att fortsätta frodas. Det innebär att papperstidningen får tacka för sig, men att RES givetvis inte kommer att försvinna – vi har under årens lopp blivit starka på plattformarna RES.se, våra digitala reseguider och vår succésatsning RES TV. Och om vi får skryta lite passar jag på att nämna att RES TV:s första säsong har haft 1,5 miljoner visningar – vilket gör oss till Sveriges största reseprogram.

Vi vill gärna fortsätta resan med våra trogna läsare (och nya förstås), så om du tillhör skaran som älskar våra initierade tips, reseguider, resereportage och nyheter så hoppas jag innerligt att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och fortsätter att använda våra digitala reseguider, som – papper i all ära – trots allt nyttjas och uppdateras enklare i mobilen än som trycksak. Häng med i säsong två av RES TV på RES.se, Boxer eller ComHem och fortsätt vara en del av RES-familjen.

Till alla våra läsare säger vi nu – tack för den tid som har varit och resan vi har delat. Vi kommer inte längre att förgylla ditt soffbord, men låt oss fortsätta tillsammans i mobilen.

Kajsa Beausang

Chefredaktör

P.S. Och man ska aldrig säga aldrig…