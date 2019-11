Käka loss i Helsingfors

Fler och fler foodisar hittar till grannlandets huvudstad i öst. I Helsingfors finns både fine dining-restauranger, klassiska restauranger, restauranger med michelinstjärnor och nischade restauranger. Här är fem krogar att ha koll på.

Text: Elin Fellman

Yes Yes Yes

Hippa Yes Yes Yes serverar vegetarisk mat utan att göra en grej av det. Lokalen är ljus och färgstark och inredningen har definitivt art deco-influenser. Rätterna är inte indelade i för- och huvudrätter utan här beställer man in det man är sugen på och delar med sitt sällskap. På menyn finns bland annat halloumipommes, rödbetsrisotto och ugnsrostad sötpotatis med tahini och aioli.

Sue Ellen

En kan tycka att krispiga Helsingfors och heta amerikanska södern skiljer sig rätt mycket men Sue Ellen vid Södra Kajen känns helt rätt. Här används träkolsgrill och rökskåp för att skapa de klassiska barbecuesmakerna och på menyn kan du bland annat välja bland krabbkakor, rökt oxbrisket och coleslaw. Det finns också ett gäng bourbons att välja bland.

Eevert

Eevert är en klassisk finsk restaurang som kallar sig själva för en designrestaurang. Hit bör man gå om man har ett genuint intresse för finländsk mat- och dryckeskultur samt design och inredning. Menyn är säsongsanpassad och maten lagas på förstklassiga finländska råvaror. Mycket vilt, svamp och fisk i utbudet.

Poompui B’staurant

Poompui är det thailändska ordet för trind men trots det serveras det hälsosam och autentisk thailänsk mat här. Om du är modig kan du testa grodlår kryddade med vitlök, chili och limeblad. Poompui B’staurant har också en systerrestaurang i Sörnäs som heter Pinto B’Staurant.

Kosmos

Kosmos är ingen ny restaurang. Tvärtom. Kosmos är en kultrestaurang i Helsingfors dit man går för att smaka på klassisk finsk husmanskost. Restaurangen drivs av samma släkt som för 90 år sedan och Kosmos egna rågbröd bakas från ett 75 år gammalt surdegsrecept. Enligt dem själva har svenska och ryska influenser bidragit till att skapa ett äkta "Helsingforskök".

