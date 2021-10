Naturvin, 70-tal och bastububbel – här är 7 av Finlands bästa barer

Att Finland har en anrik dryckeskultur är vida känt, men visste du att landet även har en internationellt erkänd barscen? Här står hantverket och upplevelsen i centrum, ofta med fokus på naturen och lokala råvaror. Vi har samlat sju finska bartips, från norr till söder, för såväl naturvinsnovisen som cocktailkonnässören.

BASTU OCH BUBBEL PÅ KUUMA

Laukontori 21

33200 Tammerfors



Har man verkligen gjort Finland om man inte har bastat åtminstone en gång? Tveksamt. Tur då att man kan få både en stund i saunan och något gott att dricka på Kuuma – restaurang, bar och bastu i ett. I denna relaxupplevelse längs med Tammerfors ström är löyly, enkelt översatt till ”bastuånga”, en central del. Här erbjuds både traditionell vedeldad bastu för nybörjaren och rökbastu för bastuentusiasten som vill ta upplevelsen till nästa nivå. Besökare kan varva en stund i bastun med ett glas i någon av barerna och ett dopp i avsvalkningspoolen i forsen. Se med andra ord till att avsätta lite tid för Kuuma, då det lätt blir en helkväll på det här avslappningspalatset.

Läs mer på: www.saunaravintolakuuma.fi

AVSLAPPNAD LYX PÅ JACKIE

Iso Roobertinkatu 21

00120 Helsingfors



Under konceptet Beats & Pizza lyckas populära Jackie tillfredsställa samtliga fem sinnen. På menyn: pizza, med alltifrån klassiker till mer ovanliga kombinationer som shiitake-teriyaki, ackompanjerat av ett varierat utbud av europeiska viner. Bakom interiören står Helsingforsbaserade designbyrån Studio Joanna Laajisto, där designklassiker och påkostade materialval för tankarna till en mytomspunnen milanesisk bar på 70-talet. Tillsammans med en genuin kärlek till musik, med DJ-spelningar varje fredag och lördag, skapar Jackie en unik känsla av avslappnad lyx. Ett måste om man är i krokarna.

Läs mer på: www.jackie.fi



SNÖTÄCKTA VIDDER PÅ RESTAURANT UTSU

Harjatie 4

99130 Levi



Att vi äter med ögonen är en gammal sanning, men är det så att vi även dricker med ögonen? Utsu kan vara ett bevis på att så är fallet. I norra Finlands skogar reser sig nämligen denna höga hydda, helt i glas, med oslagbar panoramavy över naturen. På Utsu har den arktiska menyn parats med viner från främst Frankrike, Spanien och Italien, men på vinlistan hittas även inhemska överraskningar från Ainoa Winery, såsom bärviner gjorda på finska blåbär och hjortron. Mest slående av allt är dock den enastående miljön där besökare äter och dricker med finska Lappland som bakgrund. På hösten täcks skogen i ruska, finskans ord för höstsäsongens färgexplosion, och på vintern sträcker sig vita vidder under den blågröna norrskenshimlen. Ett varmt litet guldkorn, gömt i den kalla, snötäckta skogen.

Läs mer på: www.leviniglut.net/fi/ravintola-utsu



NATURVIN OCH PIZZA PÅ YLP!

Iso Kirkkokatu 23

10600 Ekenäs



Kocken Nick Victorzon har ett minst sagt stjärnbestrött CV. Efter att ha drillats på flera europeiska Michelin-restauranger återvände han till sin hemstad Ekenäs i sydligaste Finland där han öppnade YLP!, en pizzeria och bar där fine dining möter zero waste. Här hittar du fantastiska naturviner i överflöd som med fördel avnjuts med en pizza (YLP står ju trots allt för ”Your Local Pizza”). Maten som serveras här är inte bara nytänkande när det gäller säsongsbetonad mat – vad sägs om pizza med fänkål, rönnbär eller strömming? – utan har även noll, eller tillochmed positiv, klimatpåverkan. Kom för vinet, stanna för pizzan!

Läs mer på: www.ylp.fi



SINNLIGA ÖVERRASKNINGAR PÅ OSTROFERIA

Isokatu 13

90100 Uleåborg



Vid Bottniska vikens kust ligger Uleåborg, känt som det nordligaste metropolområdet i Finland. Här driver makarna Jenny och Jussi restaurangen Ostroferia, en kärleksförklaring till Uleåborgs matkultur. I köket, där Jussi styr, tas det lokala jordbruket, mjölkproduktionen och naturen tillvara i allt från spannmål till kött. Serveringen styrs i sin tur av Jenny, där naturliga, ekologiska och biodynamiska viner dominerar dryckesportföljen (även om en enstaka sake gör ett gästspel då och då). Inte så hungrig? Då hoppar du med fördel över till ön Pikisaari, ett stenkast från Ostroferia, där du hittar deras lillasyster, vinbaren Kurkela. Här är tallrikarna mindre (tänk tilltugg), men samma känsla vilar här som hos Ostroferia – det vill säga trevliga viner i avkopplad atmosfär.

Läs mer på: www.ostroferia.com





EN RESA I TIDEN PÅ TIIMA

Satakunnankatu 10

33100 Tammerfors



Tiima är en inget annat än en dold pärla som äntligen har trätt fram ur skuggorna. Detta var tidigare en speakeasybar som gömde sig bakom en gammal klockbutiksfront, men som nu har lämnat hemlighetsmakeriet bakom sig och välkomnar gästerna tillbaka till det glada 60- och 70-talet. I denna cocktailbar finns inga ölkranar – istället finns en kärleksfullt kurerad dryckesmeny bestående av tolv cocktails, en för varje klockslag, där klassiker samsas med Tiimas egna flytande konstverk. Ironiskt nog är det lätt att glömma bort tiden i den här prisvinnande baren där väggarna kryllar av olika klockor. Troligtvis beror det på de handgjorda ingredienserna och den trevliga personalen.

Läs mer på: www.olympiakortteli.fi/tiima



GAMLA VÄRLDENS VIN PÅ WINO

Fleminginkatu 11

00500 Helsingfors



På Wino är ledorden avslappnat och okomplicerat. Här, ett stenkast från Björnparken i trendiga boho-området Berghäll, specialiserar man sig på naturviner från främst gamla världen. Med en handplockad vinkällare och en ambitiös vinlista som uppdateras varje vecka är Winos utbud den perfekta blandningen av kunskap och lekfullhet. Även matmenyn uppdateras efter säsong med hänsyn till färska och ekologiska ingredienser. Passar såväl den erfarne naturvinsdrickaren som den nyfikne novisen.

Läs mer på: www.wino.fi