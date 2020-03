Hotellen att hålla koll på i Dubai

I Dubai spar man inte på krutet när man bygger – här går störst först och ingen vill vara lagom. Här är några hotellsatsningar att hålla ögonen på framöver.

Accor Sofitel Dubai Wafi

Nu lanserar Accor Sofitel Dubai Wafi, som kommer att bli det största Sofitel-hotellet i mellanöstern när det öppnar under Q2 2020. Hotellet består av 598 rum, varav 97 är lägenheter med lyxservice, och restauranger i världsklass – såsom den asiatiska restaurangen Taiko och den brittiska gastropuben The Nine.

The Palm Tower

På Palm Jumeirah öppnar The Palm Tower med 52 våningar, bestående av 432 lyxboenden och ett femstjärnigt hotell med 290 rum. De första 18 våningarna upptas av St. Regis Dubai – The Palm, som erbjuder ostörd panoramautsikt av Palm Jumeirah, persiska viken och Dubai stad. The Palm Towers gäster får direkt tillgång till Nakheel Mall och Palm Jumeirahs strandklubbar.

Legoland Hotel

2020 är också året som Dubai Parks and Resorts öppnar regionens första Legoland-hotell, vilket även är världens sjunde. Hotellet kommer ha 250 rum, ett lekområde med slottstema, en discohiss och Lego-modeller i varje rum. Vid ingången välkomnas familjer av Ollie – en drake av lego.

The Manor by JA

För de som vill bo nära världsutställningen, Expo 2020, är det nyöppnade hotellet The Manor by JA perfekt. Hotellets 247 rum ligger även i närhet till Al Maktoum Airport, Dubai South, Ibn Battuta Mall och Dubais tunnelbana.

