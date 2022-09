Har du koll på dina favoriträtters faktiska ursprung?

För många svenska resenärer (71 %)* är den lokala maten huvudanledningen till varför de väljer att resa till ett specifikt resmål, men även om ursprunget till vissa lokala foodie-favoriter kan tyckas uppenbart så kan namnet ofta vara vilseledande. Efter mer än två år då resenärer varit tvungna att tacka "nej”, är de nu mer än redo att säga "ja" till en sommar fylld med matupplevelser. En ny undersökning från Booking.com visar att 63 %** av de svenska resenärerna planerar att äta och dricka av hjärtans lust på semestern.

Pommes frites ("french fries") – Brygge, Belgien

Mjuka och ångande på insidan och krispiga på utsidan – finns det någon som inte gillar pommes frites? Även om namnet får det att låta som att denna klassiska friterade potatisrätt kommer från Frankrike så är det Belgien som är dess verkliga ursprung. Därför är det föga förvånande att resenärer kan hitta hemlagade, krispiga pommes frites i nästan varje hörn över hela landet. Historien säger att rätten uppfanns i Belgien vintern 1680 i Namur, huvudstaden i regionen Vallonien. På grund av de låga temperaturerna täcktes floden av is, vilket tvingade invånarna i staden att äta något annat än den stekta fisken som de brukade äta. Den friterade potatisen blev ett lyckat alternativ, och resten är historia. Medan vissa historiker har ifrågasatt äktheten i denna berättelse, är belgarna övertygade om att pommes frites har sitt ursprung i deras land. Belgien ansökte och lyckades till och med få UNESCO att lägga till rätten på listan över kulturskatter redan 2017, och landet hävdar också de har det första och enda museet i världen tillägnad pommes frites: Frietmuseum i Brygge.

Svenska köttbullar – Istanbul, Turkiet

Svenska köttbullar är välkända i alla delar av världen som den ikoniska rätten man äter när man besöker världens största möbelaffär, något som enkelt kan få en att tro att det är en av Sveriges mest framgångsrika exportvaror. Det ursprungliga receptet har dock inte mycket att göra med Skandinavien alls. Det har faktiskt sitt ursprung i Turkiet. Det turkiska receptet fördes till Skandinavien på 1700-talet av Karl XII efter att han tillbringat en tid i exil i det osmanska riket. Köttbullarna i Turkiet kallas köfte, en populär streetfood-rätt gjord på nötkött och lamm – till skillnad från den svenska versionen som huvudsakligen består av fläsk- och nötkött – samt typiska ingredienser som lök, ägg, persilja, ströbröd och salt. Resenärer kan njuta av massor av välsmakande köfte i Istanbul, Turkiets kulinariska hjärta, som också är ett perfekt resmål för dem som vill provsmaka ännu fler rätter från det turkiska köket. Ta en guidad tur med streetfood och provsmaka tio olika lokala delikatesser i Istanbul, medan du promenerar genom staden och upptäcker dess kulinariska scen och landmärken.

Munkar – Aten, Grekland

Socker och friterad deg – vem skulle inte vilja ha en färsk munk? Även om munkar är väldigt vanliga och populära i USA så går munkarnas historia långt tillbaka i tiden. Det var faktiskt de gamla grekerna som uppfann de första munkarna, även kända som loukoumades. Dessa fluffiga friterade degbollar, täckta med sirap eller honung, gavs ursprungligen som pris till vinnare av de gamla olympiska spelen, men nuförtiden finns de på nästan varje hörn i hela landet, inklusive huvudstaden Aten. Du kan delta i en kulinarisk och kulturell rundtur i Koukaki och smaka på autentiska loukoumades och andra lokala delikatesser. På denna tur kommer du att guidas runt i staden medan du avsmakar ett sortiment av autentiska lokala rätter och godsaker, och du får även en djupare inblick i hur maten produceras samtidigt som du lär dig om Greklands historia, kultur och traditioner.

Croissanter – Wien, Österrike

Croissanter är en klassisk del av det franska köket, men de har ett helt annat ursprung. Croissanter inspirerades faktiskt av den österrikiska giffeln som kallas kipferl. Det är traditionellt jästbröd som rullas och formas till en halvmåne före bakning och som numera serveras som ett bakverk. Kipferln dök troligen för första gången upp i Frankrike när det första wienska bageriet öppnade i Paris 1838. Parisarna älskade den och började därefter göra sina egna versioner. Kipferl blev fransk i samma ögonblick som den bakades med smördeg, vilket är en fransk innovation, och då uppstod croissanten som numera är känd och älskad världen över.

Skotskt ägg – Agra, Indien

Ett kokt ägg inneslutet i friterat korvkött är en typisk brittisk delikatess som erbjuds på många ställen i Storbritannien. Men även om namnet på denna äggrätt låter väldigt brittiskt, är det inte där den har sitt ursprung. Det skotska ägget verkar ha kommit till Storbritannien från Indien, som har ett äldre recept vid namn nargisi kofta som påminner om skotska ägg. Nargisi kofta består av ett hårdkokt ägg som är omslutet av malet kött och härstammar från det så kallade mughlai-köket i Mogulriket. Agra var den främsta staden på den indiska subkontinenten och huvudstaden i Mogulriket, och nuförtiden kan resenärer fortfarande njuta av denna traditionella delikatess på många restauranger över hela staden.

