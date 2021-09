Hotels lanserar Mean Girls-kampanj – rabatt i rosa hotellrum

‘IT’ tjejerna må ha sagt, “you can’t sit with us”, men i oktober säger Hotels “you can stay with us” i ett urval av de mest fetch rosa hotellrummen. Rummen kommer att rabatteras med hela 99% när du använder en specifik rabattkod, exklusive skatter och avgifter – vilket i princip gör rummen billigare än en tallrik med cheese fries!

I sociala medier är den tredje oktober känd som Mean Girls Day – och för att fira detta kommer Hotels.com att erbjuda ett mycket begränsat urval av rosa hotellrum, som blir tillgängliga för en natts vistelse på onsdagar under hela oktober. Alla rum kommer att kosta under 715 SEK inklusive skatter och avgifter.

– Tredje oktober är en dag för att fira allt fetch genom att kasta oss tillbaka till 2004. Hotels.com gör det möjligt att bo praktiskt taget var du vill och du kan bli belönad för det, till och med på fantastiska hotell med rosa teman runt om i världen. Dessa rosa palats sträcker sig från charmigt och mysigt till plysch och dekadens, så vi erbjuder rosa-fanatiker chansen att “stay pink” på onsdagar i oktober – för vi är inte en vanlig hotellsajt, vi är en cool hotellsajt, säger Emma Tagg, chef för Global and EMEA Brand Communications på Hotels.com Brand.

För vistelser den 6 oktober: FETCH6

För vistelser den 13 oktober: FETCH13

För vistelser den 20 oktober: FETCH20

För vistelser den 27 oktober: FETCH27

Erbjudandet är endast giltigt för vistelser inom rumskategorin ‘Pink Stays’ på ett av dessa fetch hotell. Först till kvarn-principen gäller!

Riggs Washington DC, USA: First Lady-sviten är den perfekta matchen för alla riktiga plastics där ute. ”So fetch it hurts.” En svit tillgänglig varje onsdag under hela oktober.

The May Fair, a Radisson Collection Hotel, London, UK: Den chockrosa Schiaparelli-sviten är ett rum som passar Queen Bee. Perfekt för att du ska känna dig kunglig och kaxig på samma gång. Denna svit är endast tillgänglig för vistelser den 20 samt 27 oktober.

Radisson Blu Edwardian Mercer Street, London, UK: Den vackra rosa hörnsviten i hjärtat av London är den ultimata eleganta platsen för återhämtning. Tillgänglig varje onsdag under hela oktober.

Le Milie Rose, Paris, Frankrike: Perfekt rosa och perfekt belägen i Paris stadsdistrikt. Din vistelse här kommer garanterat få dig uttrycka, “I'm sorry that people are so jealous of me”. Ett rum tillgängligt varje onsdag under hela oktober.

The Vault Hotel, Helsingborg, Sverige: Lås in dig själv och din BFF i den fantastiska rosa sviten som ser ut att vara direkt från en filminspelning. Tillgänglig varje onsdag under hela oktober.