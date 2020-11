Dröm om Amalfikusten - RES guide till världens vackraste kust

Dröm dig bort under corona. Amalfi-kisten är hisnande utsikt och oemotståndlig romantik. Efter 25 års resande till världens mest berömda kustremsa hänförs Peter Loewe fortfarande av Amalfikustens skönhet. Följ med till hans favoritplatser.

Text: Peter Loewe

Foto: Jenny Hammar

Hotell på Amalfikusten

Amalfikusten har kallats världens vackraste kuststräcka. Men det är inte bara den bedövande skönheten du slås av. Känslan tränger djupare än så: tanken svindlar, det hisnar när man färdas utmed väg 163 som slingrar sig utmed kusten. Bergstopparna ligger högt ovanför vägen, städerna och byarna klättrar utmed de gröna bergssluttningarna. Havet med små badvikar, grottor och klippor glittrar långt nedanför vägen, verkligt, men ibland som en ouppnåelig dröm om man inte har båt eller helikopter. I bästa fall går drömmen att förverkliga efter några hundra trappsteg ner till en strand eller på ett bra hotell med egen panoramahiss som blixtsnabbt för dig ner till en privat playa bortom all oönskad insyn.

Du åker inte till Amalfikusten för konst och sevärdheter, inte heller för ett spännande nattliv och egentligen inte heller för att bada. Det är först när man stannar upp och slår sig till ro i Positano, Amalfi eller Ravello som det stora undret sker. Det kan vara på den där lilla restaurangen intill havet med en tallrik skaldjurspasta, som aldrig smakar likadant någon annanstans, tack vare den pinfärska fisken, olivoljan och de där sockersöta napolitanska tomaterna. Det kan vara en konsertkväll i Richard Wagners förtrollade trädgård Villa Rufolo. Men det kan också bara vara att sitta på en hotellbalkong eller en terrass och njuta av denna utsikt och våga lyssna till tystnaden.

Tro mig, jag vet efter att ha besökt denna kust i 25 år! Effekten är magisk. Det är inte som Rom, Neapel och Venedig. Man vill verkligen aldrig åka härifrån och det mest underbara är att man inte behöver göra någonting alls för att se och njuta av härligheten. Skönheten, ljuset, dofterna, blomsterprakten, havet finns för ögonen hela tiden. Amalfi är den ort som bäst har bevarat den lokala atmosfären och där turismen inte helt dominerar. Svårt att förstå att detta var en av Italiens fyra stora sjörepubliker som tävlade med Venedig, Genua och Pisa. I dag är det en minimal stad med 5 000 invånare, kantad av höga skärseldsberg som talar om skydd och inte om längtan. Om någon tvivlar på att detta är paradiset på jorden så läs den lokale poeten Renato Fucinis ord på en minnestavla i stadsporten: ”Den yttersta dagen kommer för Amalfiborna som far till himlen att vara en helt vanlig dag.”

Tips och adresser

RESA OCH KOMMUNIKATIONER

Bekvämast är att flyga direkt till Neapel. Endast danska Cimber (www.cimber.se) flyger direkt från Köpenhamn en gång i veckan. Från Rom går snabbtåget Eurostar, som tar 70 minuter. Man behöver inte ha bil utmed Amalfikusten, bussbolaget Sita har täta förbindelser mellan Sorrento och Salerno. Det kan dock vara bekvämt att förboka en bil från flygplatsen eller järnvägsstationen i Neapel. Priset varierar mellan 80 och 100 euro för upp till fyra personer. Be hotellet att göra detta när du bokar rum, så får du ett korrekt pris.

AMALFI

Hotell

Hotel Il Nido

Litet trestjärnigt hotell med svindlande utsikt precis utanför Amalfi som ligger på bekvämt gångavstånd. Bara 15 rum och familjär stämning. Garage ingår i priset.

Lediga rum & priser

från 900 kronor

Hotel La Bussola

Enklare hotell direkt i den del av hamnen som är lugn med lite trafik. Namnet betyder ”kompassen”, eftersom detta instrument ska ha uppfunnits här i sjörepliken Amalfi av Flavio Gioia. Hotellet är perfekt för den som inte vill gå i trappor, är öppet hela året och har egen restaurang.

Lediga rum & priser

från 950 kronor

Hotel Santa Caterina

En dröm och kustens mest exklusiva hotell med trädgårdar, panoramahiss ner till egen pool och privat bekvämt soldäck. Vacker restaurang, där ett unikt blått marmorgolv ger en marin ton. Kvällstid musik och överallt levande ljus. Mer romantisk än så här kan inte en semester bli!

Lediga rum & priser

från 3 000 kronor (lågsäsong)

Villa Relais Annalara

Ostört långt upp i kvarndalen i Amalfi (tio minuter från centrum) ligger denna villa. Bekvämt eftersom en privat hiss leder direkt upp till villan. Sex rum i bjärta färger uppkallade efter olika blommor. Men läget och den stora frukostterrassen är magnifik. Prisvärt.

Lediga rum & priser

från 1 000 kronor

Restauranger

Trattoria Da Gemma

En klassiker som serverat mat i Amalfi sedan 1872. Husets fisksoppa är berömd, liksom pastasåsen alla genovese, långkok med kött och mycket lök. Dyrt.

Via Frà Gerardo Sasso 11

+39-089-87 13 45

trattoriadagemma.com

Da Memè

Prisvärt matställe i en gränd ovanför huvudgatan. Enorma pastaportioner och mycket bra pizza. Prova en frutti di mare, en helt ny pizzaupplevelse, eftersom räkor, bläckfisk och musslor är pinfärska.

Salita Marino Sebasto 8

+39-089-830 45 49

Il Tarì

Tarì var sjörepubliken Amalfis gamla mynt. Med detta inte sagt att denna restaurang är speciellt dyr, tvärtom är det normala priser. Husets spännande pasta scialatielli mare e monti är hemgjord bandspaghetti med musslor och svamp. Efter detta provade vi bläckfisken som kocken hade fyllt med bröd, kapris, oliver och den lokala smakrika osten provola. Stängt tisdagar.*

Via P Capuano 9/11

+39-089-87 18 32

Bar Francese

Mittemot den vackra domkyrkan ligger denna bar med Amalfis berömda citronbakelser delizie al limone, men även profiteroles (petits choux) med citronkräm och citronmousse. Ett måste. Många föredrar konditoriet Pansa mittemot, men jag håller fast vid Francese!

Piazza Duomo 20

Sevärdheter

Arte e Carta

I kvarndalen, där det var gott om vatten låg en gång Amalfis många berömda pappersbruk. Rita Cavaliere har tagit över traditionen efter fadern Antonio och säljer handgjort papper. I dalen utmed Via dei Cartieri finns också ett museum, där man kan se tillverkningen.

Via P. Capuano 30

museodellacarta.it

A Puteca

Vinerna på Amalfikusten hör inte till Italiens bästa. Butikerna skyltar med viner från Ravello och Furore. Inte värt priset. Prova eventuellt producenter som Giuseppe Apicella eller Marisa Cuomo. Säkrast köp är en bra taurasi, ett kraftigt rödvin gjort på agliancodruvan. Denna vinbutik har tradition och ett av de bästa sortimenten på hela kusten.

Via Lorenzo D’Amalfi 45

Grotta dello Smeraldo

Inte lika berömd som den blå grottan på Capri, men ett perfekt utflyktsmål. Här är vattnet inte lika djupt som intill Capri, därför har denna grotta ett grönt smaragdliknande ljus som har gett den dess namn. Fyra kilometer utanför Amalfi i riktning Positano. Nås med bil eller buss. Det går också att ta en båttur från Amalfi. Öppet 9.00–16.00, ska besökas när solen står som högst och aldrig en mulen dag.

POSITANO

B & B Venus Inn

Giuseppe Mazzoni lämnade Rom för Positano, där han nu driver detta lilla charmiga bed and breakfast utmed den övre vägen till Fornillo, Positanos andra och största strand. Fyra ljusa luftiga rum med utsikt, även en större lägenhet Villa Giada med terrass och trädgård för upp till sex personer som uthyrs veckovis. Här tar man inte kort.

Via Fornillo 9

+39-338-542 85 31 eller +39-089-87 59 66

Boka rum och läs mer

från 700 kronor

Hotel Poseidon

Elegant fyrstjärnigt hotell i de övre delarna av Positano med pool och magnifik utsikt. Familjär stämning tack vare ägarna, syskonen Marco och Monica Aonzo som också bor här och alltid finns på plats. Här känner man sig som hemma redan första gången. På kvällen aperitivo och middag på restaurangen, där Pasquale Infausto underhåller gästerna med levande pianomusik. Rummen på översta våningarna med terrass är bäst och kostar mer.

Via Pasitea 148

Boka rum och läs mer

från 2 800 kronor

Hotel Vittoria och Pupetto

Två hotell, som ägs av samma familj, så fiffigt konstruerade att det ena är förlängningen av det andra. Vittoria ligger uppe i centrum och har hiss ner, från denna följer en kort stig och en ny hiss som leder direkt ner till stranden Fornillo som är den bästa badplatsen i Positano. Pupetto som också har restaurang www.hotelvittoriapositano.com

från 1 200 kronor

Boka rum och läs mer

från 1 300 kronor (solstolar och parasoll ingår inte)

Buca di Bacco

Avgjort det bästa matstället längst ner i Positano. Här finns en unik tradition bevarad. Inte bara fisk, utan även grönsakssoppor och spagetti med traditionella små köttbullar. Observera att restaurangen ligger i övervåningen. Direkt under på beachnivå ligger La Pergola, som inte har ett lika bra kök och som faktiskt är dyrare.

Via Rampa Teglia 4

+39-089-87 56 99

bucadibacco.it

Da Vincenzo

Sonen Giosuè Porpora har med den äran tagit över efter pappa Vincenzo. Detta är en av Positanos äldsta restauranger som har snofsat upp sig och menyn har växt betydligt. Ett fåtal bord utomhus.

Via Pasitea 172/178

+39-089-87 51 28

davincenzo.it

Taverna del Leone

Tre kilometer från Positano i riktning Amalfi ligger den eleganta vägkrog med höga gastronomiska ambitioner. Paccheri – knubbiga makaroner – serverade med fiskragu, skaldjursrisotto på carnaroliris, linsoppa med fisk men även saftiga perfekta lammkotletter. Ett fåtal rum för övernattning för 700–800 kronor, eftersom det här inte finns någon havsutsikt alls. Stängt tisdagar.

Via Laurito 43

+39-089-87 54 74

latavernadelleone.com

Trattoria Grottino Azzurro

Otroligt att ett sådant här ställe kan finnas kvar i Positano. En gammal vinstuga som den såg ut förr med dagens rätter. Rent och prydligt och välstrukna vita dukar. Spagettin med tomatsås gjord på rena tomatfiléer är ett mirakel för 6 euro. Även dagens fisk. Inte konstigt att detta är Positanobornas eget stamlokus i den övre delen av stan, intill busshållplatsen, som förblir den stora mötesplatsen. Stängt onsdagar.

Via Guglielmo Marconi 302

+39-089-87 54 66

Via Pasitea

Positano har alltid varit en plats som har skapat mode och trender. Butikerna ligger på rad utmed Via Pasitea. Ganska mycket passar inte en trendmedveten nordisk besökare. Boutique Rino (nummer 114) har vackra linnekläder till rätt pris (både herr- och dam). På nummer 12–16 ligger legendariska Maria Lampos affär (www.marialampo.it). Efternamnet betyder ”blixt” och det fick hon när hon en gång sydde ett par byxor till en kund på två timmar. Fortfarande efter 64 år står hon själv bakom disken. Sandaler är ett bra köp. Todisco Carmine är tredje generationen som gör handgjorda sandaler på Via del Saraceno 18 – precis nedanför domkyrkan.

Elisir di Positano

Keramikbutiker ska du välja med omsorg. Här finns ett unikt och bra sortiment samlat från olika delar av Italien. Skarpa färger, men även vacker nyproduktion av gamla antika vaser från en keramikmakare i Salerno. Inte billigt, men butiken står långt över den lokala och mycket kommersiella keramiken från det

närliggande Vietri sul Mare.

Adress: Via Pasitea 90–92

Profumi di Positano

Bra presentbutik, där det mesta doftar av kustens berömda citroner, från parfymer till tvålar och doftljus. Givetvis också kustens berömda citronlikör limoncello att dricka kall en varm sommarkväll.

Via dei Mulini 6

Utflykt

Praiano/Spiaggia di Laurito

Ta lokalbussen som går ungefär varannan timme mellan Positano och den närliggande byn Praiano. Det går bra att betala direkt på bussen. Den som vill bada kan kliva av vid hållplats San Pietro, varifrån en stig leder ner till en av kustens finaste stränder, Laurito. Garanterat bilfritt. Da Adolfo (tel: +39-089-87 50 22, www.daadolfo.com) är en restaurang som ligger direkt på stranden– under högsäsong går gratis båt från hamnen i Positano för gäster som har bokat bord.

RAVELLO

Ravello är som ett örnfäste ovanför molnen. Richard Wagner satte platsen på den internationella kartan när han kom hit 1880 färdandes på en åsna från Amalfi. Platsen inspirerade honom till hela den andra akten av Parsifal. Sedan dess har Ravello en unik musiktradition med konserter som pågår på en rad olika ställen. Men det är konserterna i Villa Rufolo med 180 graders havsutsikt som man inte får missa. Ett intensivt och omfattande program, där Wagner uppförs åtminstone en gång per säsong. Han hör givetvis inte till italienarnas favoritkompositör, inte i Verdis hemland. Ett besök i grannvillan Villa Cimbrone, som om möjligt är ännu mer storslagen är också ett måste.

ravellofestival.com

Hotel Graal

Hotellen är extremt lyxiga i Ravello. Detta är en bra avvägning. Ett relativt modernt fyrstjärnigt hotell, från vilket man kan njuta av stadens unika utsikt. Det finns pool där man badar och tittar ut över havet som ligger 300 meter nedanför. Som granne har hotellet det nya auditoriet ritat av den drygt 100-årige arkitekten Oscar Niemeyer.

Boka rum och läs mer

från 1 500 kronor