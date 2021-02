Klas Lindberg och Portal Restaurant flyttar till Grå Gåsen på Gotland

Stockholmskrogen Portal Restaurant flyttar tillfälligt till Gotland för att upprepa förra årets succé med sommargästspel på Hotell och Restaurang Grå Gåsen i Burgsvik- bland annat känt som inspelningsplats för TV-programmet Så mycket bättre.



När en av Portals stamgäster sammanförde Klas Lindberg med Gåsens ägare Björn Westerholm och Cecilia Westerholm Beer så sa det ”klick”. De var helt överrens om hur en bra sommarkrog ska drivas. Det ska vara okomplicerad mat, med tydliga smaker och bra lokala råvaror som kombineras med god dryck. Klas Lindberg, en stolt smålänning, har vunnit Årets Kock och varit med och tagit OS-guld med Kocklandslaget. Sedan 2016 driver han Portal Restaurant och Bar vid Sankt Eriksplan i Stockholm.

Förra året var Björn och Cecilia Westerholms första sommar som ägare av Grå Gåsen och de inledde då ett ”sommaräktenskap” med Danyel Couet och Restaurang Allegrine. Samarbetet genererade 20 000 gäster under tio sommarveckor.



- Mitt i en pandemi så träffade vi så rätt. Oavsett vilka restriktioner som gäller i sommar så förväntar vi oss en lika stark gästtillströmning. Vi ser fram emot att ta emot såväl gotlänningar som turister och vår stora trädgård lämpar sig väl för att hålla extra avstånd om så krävs. Vi har blivit duktiga på att rätta oss efter förutsättningarna, säger Björn Westerholm enligt ett pressmeddelande.



- Äntligen mitt i myllan! Bland råvarorna som är i sin bästa säsong just då. Ofta har krogar stängt på sommaren och missar den härligaste råvaruperioden – att få driva sommarkrog på det här sättet är verkligen ett privilegium. Matmässigt kommer vi att erbjuda ett mellanting av det vi serverar i Portal restaurant och Portal bar. Vi flyttar med delar av teamet och kommer utveckla så väl mat- som dryckesutbudet. Vi är jätteglada för den här möjligheten och efter ett långt tufft år är det här verkligen något som vi alla ser mycket fram emot, säger Klas Lindberg.



Flytten till Gotland innebär inte att Portal Restaurant och Bar stänger. Baren håller öppet hela sommaren med ordinarie öppettider och restaurangen stänger endast under industrisemestern.



- När vi köpte Grå Gåsen var drömmen just ett vardagsrum att hänga i från förmiddagen till sent på kvällen, med mat, dryck och underhållning som passar många, det lyckades vi verkligen med förra säsongen – vi skapade en liten bit magi mitt i en pandemi. I år är ambitionen ännu högre. Vi rivstartar direkt efter midsommar och förväntar oss att skapa ännu fler minnen genom mat, musik och människor, säger Cecilia Westerholm Beer, enligt ett pressmeddelande.

Fotograf Markus Crépin Sundström