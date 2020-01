Lista: 10 resmål som definierade 2019

Vi lämnar 2019 och 10-talet bakom oss. Men först ska vi titta på tio platser som var med och definierade året.

Den Unesco-skyddade katedralen Notre Dame stod i lågor, Hongkong blev världens mest besökta stad trots massiva protester och Tjernobyls reaktor 4 öppnades för turism trots att det finns flera hundra ton radioaktivt bränsle kvar på området. Det är tre av platserna som lyfts fram när CNN listar vilka resmål som varit i hetluften under året som gått.

1. Notre Dame, Paris: Rekonstruktionen är igång efter den förödande branden i april.

2. Australien: Att resa till Australien blev lite mindre utmattande tack vare Qantas rekordlånga testflygningar från London och New York, vilket kommer kapa flygtiden i framtiden.

3. Tjernobyl, Ukraina: Platsen för den fruktansvärda kärnkraftsexplosionen 1986 blev officiellt en turistattraktion i juli.

4. Bahamas: De flesta av Bahamas 700 öar drabbades inte av orkanen Dorian. Landet är ”öppet” som vanligt.

5. Sagrada Familia, Barcelona: Antoni Gaudís världsberömda kyrka fick äntligen förnyat bygglov, 137 år efter att första stenen lades.

6. Hongkong: Trots månader av protester var Hongkong årets med besökta stad, enligt Euromonitor International.

7. Star Wars Galaxy's Edge: Disneys nya Star Wars-park i Florida lockade fans med häftiga åkattraktioner och filmiska berättelser.

8. Changi Airport, Singapore: Flygplatsen fick ett nytt tropisk komplex med ytterligare tre terminaler och utsågs till världens bästa flygplats för sjunde året i rad av flygresesajten Skytrax.

9. Storbritannien: Oroligheterna i samband med Brexit gjorde det snäppet billigare att turista här.

10. Area 51, USA: Under sommaren bildades en facebook-grupp som löd "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us". 2 miljoner människor gick med i gruppen, men bara 3000 personer dök upp när det kom till kritan.

