5 tips för en lyckad weekend i Amsterdam

Amsterdam med sina över hundra kilometer kanaler är en av Europas mysigaste städer. Det är dock långt ifrån en sömnig stad. Här finns trendriktiga designbutiker och designhotell, gourmérestauranger och museer du kan strosa runt på i timmar utan att bli uttråkad samt sköna barer med cocktails i världsklass. Här är fem tips i staden vi gillar just nu.

Text: Elin Fellman

Lediga rum & priser i Amsterdam

Hotell

Volkshotel

Lediga rum & priser

Coola Volkshotel är mer än bara ett hotell. Här finns också ett kafée, en källarbar, en restaurang och 85 arbetsplatsstationer för kreativa Amsterdambor. Hotellet marknadsför sig som en plats öppen för alla; singelmammor, nattugglor, artister och dandies. Volkshotel ligger i det tidigare huvudkontoret för den nederländska tidningen De Volkskrant. Tidningens förflutna speglas än idag i byggnadens arkitektur och interiör. Arkitekten Steven Steenbruggen behöll utsidan så nära den ursprungliga sextiotalsdesignen som möjligt, men insidan är helt omgjord. Vill man bo enkelt kan man checka in på hotellets standardrum, vill man istället bo i ett hotellrum utöver det vanliga kan man checka in på något av de nio specialrummen. Till exempel "Cabin in the Woods", "Cinema Boudoir", "Johnnys Jukebox" eller "White bike room". Priser från 1000 kronor natten.

Hotel de l'Europe

Lediga rum & priser

5-stjärnig lyx ut i fingerspetsarna. Klassiska Hotel de l'Europe är vackert beläget mitt i centrala Amsterdam med utsikt över kanalen Amstel. Hotellet har funnits här sedan i slutet av 1800-talet och rummen och sviterna blandar en klassisk design. Konst är en viktig kompenent och det hänger kopior av tavlor av de holländska mästarna i varje rum, i samarbete med Rijksmuseum. Ät på hotellets gourmetrestaurang, Bord'Eau, som har en Michelinstjärna och avsluta kvällen på berömda Freddy's Bar som serverar utmärka cocktails. Hotellet har också en stor och lyxig spaanläggning med bastu, pool och gym samt erbjuder kroppsbehandlingar med enbart ekologiska produkter. Ett dubbelrum kostar från cirka 4000 kronor per natt.

Restaurang

En japanese kitchen & sake bar

Amsterdams bästa sushi, enligt många. En japanese kitchen & sake bar är ett mysigt krypin där du både kan äta och dricka japanska specialiteter på. Här är det vanligt att dela på rätterna som bland annat består av sushi, sashimi och grillat kött. Kocken byter ut a la carte menyn varje månad så det är inte alltid man vet vad som serveras på tallriken. Till maten finns en mängd av olika sake att ta del av.

Se & göra

Van Gogh-museet

Vincent van Gogh är Nederländernas mest kända konstnär och också en av världens mest framstående konstnärer. År 1973 byggdes ett museum i Van Goghs ära och här finns den största kollektionen av konstnärens verk. Museet ligger passande på Museitorget i Amsterdam och i det relativt lilla museet finns över 200 målningar, tavlor och brev från den kända konstnären. Det finns även kända verk från andra konstnärer från samma tid här, bland annat Claude Monet och Paul Gauguin.

Bar & nattliv

Hiding in Plain Sight

Hiding in Plain Sight hyllas gång på gång för att vara en av Amsterdams bästa cocktailbarer. Här osar det 20-tal och drinkarna är starka (men goda). Testa någon av signaturdrinkarna Voodoo Child eller Vieux Carré och glöm inte att boka bord på helger då det är extremt poppis.