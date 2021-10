Veckans weekendtips: Rotterdam

Det råder Bond-feber i stora delar av världen i samband med att den 25:e filmen om den legendariska brittiska agenten haft premiär. James är en riktig vagaBond som genom åren besökt ett stort antal sceniska platser under sina uppdrag. I den senaste, efterlängtade, filmen No Time To Die, färdas vi som filmtittare till ett antal spektakulära och häpnadsväckande destinationer.