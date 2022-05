Handplockade tips till Europas metropoler: Oslo

Det är lätt att glömma bort Oslo som weekendstad, bara för att Norge ligger så nära. Men det är en skam att göra. Oslo är den perfekta weekendstaden. Snygga, coola (och ofta minimalistiska) restauranger och bra shopping (ofta av minimalistisk design) lockar trendmedvetna turister från hela världen som vill upptäcka "The Scandinavian way of living". Oslo är en rätt liten stad i huvustads-mått mätt med "bara" 700 000 invånare. Men staden växer så det knakar vilket märks i både restaurang- och hotellutbud. Här är våra senaste favoriter i grannlandet.

Munchmuseet (det nya)

I oktober 2021 öppnade äntligen Oslos nya Munchmuseum, som innehåller världens största samling av konstnären Edvard Munchs verk. Det tidigare Munchmuseet misslyckades helt enkelt med sitt uppdrag av att förvalta Edvard Munchs samling av 20 000 teckningar och 1000 målningar som han skänkte till Oslo kommun vid sin död, då flera konstverk stals och riskerades att förstöras av fuktskador. På det nya museet, som designats av Estudio Herreros, får vi hoppas att säkerheten är bättre.

Kon-Tiki-museet

Kon-Tiki-museet ligger på den lummiga halvön Bygdøy i Oslo och är ett av Norges mest besökta museer. Här finns den ursprungliga flotten från den världsberömda Kon-Tiki​-expeditionen över Stilla havet 1947. Thor Heyerdahl, expeditionens upphovsmakare, var intresserad av att bevara naturen och redan på den tiden bekymrad över överkonsumtionen i världen. Den norska arkitektfirman Snøhetta har avslöjat planer på att förnya Kon-Tiki-museet. Det nya museet kommer att ligga i linje med Thor Heyerdahls äventyrsanda och drivkraft att främja naturens mångfald och förståelse och respekt för våra naturresurser.

The Conservatory

I Oslobukta (Bjørvika), nära Maaemo och The Vandelay, har Esben Holmboe Bang öppnat en ny vin- och cocktailbar som heter The Conservatory. På menyn hittar du klassiska drinkar, säsongsbetonade cocktails och ett urval av fina viner, samt smårätter att tugga på. Tänk på att det inte fungerar med drop in här, baren är endast bokningsbar.

Sauna life by the Oslo Fjord

Urban bastukultur har tagit Oslo med storm, och Oslos hamn har nu flera alternativ för denna svettiga aktivitet följt av uppfriskande dopp i fjorden. Traditionen, som kommer från våra grannar i Finland, kan också kombineras med fjordsightseeing. Det finns olika bastustationer runt om i staden, vi gillar den charmiga flotten Måken, som flyter på fjorden bredvid Oslos operahus. Flotten är byggd av en grupp hårt arbetande bastuentusiaster och gjord av återvunnet material och drivved som har räddats från fjorden. Bastun rymmer tolv personer åt gången och det finns till och med en lucka mitt på golvet som leder rakt ner i vattnet.

Neongrut

Prisbelönte baristan Anton Söderman, har nyligen öppnat en mycket spännande kaffebar på Steen & Strøm i Oslo. Neongruts vision är en hälsosam meny med fokus på veganska och växtbaserade produkter och baristan använder endast havremjölken Oatly iKaffe i sina mjölkbaserade kaffedrycker. Utöver kaffe serveras det hälsosamma snacks, olika smörgåsar, fruktsallader, juicer, smoothies, gröt och bakverk här. Lokalen är dessutom supermysig med mycket gröna växter, trämöbler och neonskyltar.

