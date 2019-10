Museum med ny twist

En bro, ett museum och en arkitektonisk skulptur – Norges nya arkitektursnackis The Twist är allt i ett. Den 60 meter långa byggnaden snirklar sig över floden Randselva, en dryg timme norr om Oslo, och är ritad av arkitektbyrån Bjarke Ingels Group.

Text: Annika Goldhammer

The Twist invigdes i september och är en del av Kistefos Museum, Nordeuropas största park for samtidsskulptur. Utställningslokalen ska rymma skiftande utställningar med internationella konstnärer – premiärutställingen Hodgkin & Creed – Inside Out visas fram till den 17 november.

kistefosmuseum.no