Reguljärflyg ökar markant i vinter – tufft för chartern

Att flyga reguljärt istället för att boka en charterresa blir mer och mer populärt. Inför vinterns resor ökar reguljärflyget med 9 procent. Långflyg trendar, och 6 av 10 resmål på topplistan är långväga destinationer. Mest populärt är Bangkok, följt av Phuket och Miami, enligt Tickets senaste statistik.

Text: Elin Fellman

– Att flyga reguljärt innebär en högre grad av flexibilitet än att boka en färdig paket- eller charterresa, vilket många svenska resenärer efterfrågar idag, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Svenska resenärer har under det senaste året i allt högre grad efterfrågat upplevelserika semesterresor, oavsett om det handlar om mer intensiva äventyrsresor eller att kombinera sol och bad på en sandstrand med yogapass eller spännande utflykter. Reguljära resor, som också ökar alltmer i popularitet, ger en hög grad av flexibilitet med stora möjligheter till att skräddarsy sin semester både vad gäller resmål, reslängd, eventuella stopp längs vägen samt aktiviteter.

Med en enorm marginal är Bangkok överlägset det mest populära reguljära resmålet i vinter, med mångdubbelt fler bokningar än tvåan Phuket. Bangkok ökar med knappt 22 procent, medan Phukets ökning är blygsamma 3 procent. Direktavgångarna från Stockholm/Arlanda till Phuket har dock minskat kraftigt inför årets vinterresor, då Thai Airways har ställt in sitt direktflyg till Phuket. Detta till trots ökar Phuket alltså antalet resebokningar jämfört med samma period under förra vintersäsongen. Miami har det senaste åren fått uppleva både kraftiga uppgångar och rejäla bokningsminskningar. Under hösten 2018 ökade resebokningarna till Miami markant, för att under 2019 istället backa.

En allt dyrare dollar har bidragit till det minskade intresset från svenska resenärer, men detta ser ut att ha vänt inför vinterresorna 2019/2020, och Miami ökar åter igen antalet resebokningar (+ 5 procent). Gran Canaria är en klassiker på en topplista över vinterns resmål, men tidigare handlade detta endast om charterresor. Inför vintern 2019/2020 har en förflyttning skett, och reguljärflygen till Gran Canaria ökar med nästan 50 procent (47,6 procent). En spegling av att Gran Canaria är och förblir ett av svenskarnas mest populära vinterresmål, men att fler och fler vill ha en skräddarsydd semester.

Mest populära resmålen – reguljärflyg

1. Bangkok (1)

2. Phuket (2)

3. Miami (3)

4. Krabi (4)

5. Amsterdam (ny)

6. Gran Canaria (ny)

7. Manila (ny)

8. London (10)

9. Malaga (ny)

10. New York (7)

Källa: Tickets bokningsstatistik, resor bokade t o m den 21 oktober 2019 med avresa mellan den 1 december 2019 28 februari 2020.