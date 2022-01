Resenärerna som alla vill slippa

Att resa är att möta det oförväntade. Men resenärer gör i sig också oförväntade saker. Som att umgås med krokodiler, fäkta med Toblerone eller kasta in mynt i flygmotorn för att bota sin flygrädsla. Allt kan hända – och har nästan hänt.

Text: Janne Sundling

Den kanadensiska tidningen The Globe and Mail har för vana att samla ihop exempel på konstigt turistbeteende eller märkliga saker som hänt på resor. I deras årliga ”Globe’s Travel Hall of Infamy Awards” har genom åren många märkliga beteenden och händelser registrerats.

Här är ett axplock av dem:

• Handduksbålet

2007 var en person kombinerad chaufför och reseledare för en bussresa till en italiensk badort. På plats klagade resenärerna över de andra gästernas beteende att gå ut till poolområdet och markera ”sin” plats med en handduk. Han tog till greppet att samla ihop alla handdukar i en hög vid poolområdet. I två dagar upprepades detta, och det gjorde gästernas paxning av platser också. Den tredje dagen hade han tröttnat och samlade ihop alla handdukar, bar ner dem till stranden och eldade upp alltihop.

• Omsydd

2015 hade en amerikansk turist på plats i Cancun i Mexiko haft en rätt blöt kväll när han på väg till hotellet passerade en inhägnad med krokodiler. Varför inte tillbringa lite tid med dem? tänkte han och tog sig över stängslet. En av krokodilerna gladdes över ett kvällsmål bestående av en tequilamarinerad turist. Innan parkvakterna hann ingripa hade turisten fått åtskilliga krokodilbett och det lokala sjukhuset fick en hel del att sy den kvällen.

• Plockhandsken

På en flygning mellan Warszawa och Toronto 2013 blev en passagerare ordentlig berusad men ville ha mer att dricka. När han nekades försökte han storma cockpit för att framföra sina klagomål. Flygpersonalen vände sig till den största person de såg i planet för hjälp. Han visade sig både vara polis och dessutom målvakt i kanadensiska polisens hockeylag och resten av laget fanns på samma plan. Hockeylaget tog snabbt kontroll över situationen och den arge passageraren uppges sedan ha betett sig som ett lamm under fortsatta färden.

• Rugbydöden

Ett engelsk rugbyfan reste med sin svärfar till Skottland för att se en viktig match 2000. På morgonen upptäckte han att svärfar var död. Vad göra? Han klädde den döde, satte på honom en baseballkeps, och kunde med viss ansträngning få honom på bussen för resan hem. Medresenärerna märkte inte att det fanns en död man på bussen, men mannen hade trots allt ringt hustrun och meddelat den sorgliga nyheten. Hon ringde polisen som stoppade bussen och tog hand om den döde.

• Tobleroneattacken

En finsk passagerare på en Cathay Pacificflygning mellan Amsterdam och Hong Kong 2014 kom plötsligt under resan på att han helst av allt ville till det pågående vinter-OS i Sotji i Ryssland. Beväpnad med en jätteförpackning Toblerone och en cape av en flygplansfilt klev han mot cockpit för att argumentera för sin sak. Flygpersonalen lyckades få stopp på honom, och han fick med handklovar fästade vid sätet fortsätta resan. De sa efteråt att han inte var så våldsam, men att han svingat sin Toblerone som ett svärd framför sig.

• Radiogratulation

En kroatisk man spenderade sin födelsedag på en affärsresa till Zagreb – eller det var åtminstone vad han sa till sin fru. Hon ville ändå överraska maken, och med hjälp av en lokal radiostation ringde hon upp och skulle live på radio gratulera honom. När en kvinna i stället svarade på hotellrummet skrek hon: Vem är det du har där? Den påkomne mannen svar i direktsändning: ”Varför gör du så här mot mig? Vi har ju barn ihop”.

• Lejontåget

En passagerare på ett nattåg från Moskva tog 2014 med sig vad hon beskrev som sin kattunge på resan. Medpassagerarna noterade det 50 kilo tunga kattdjuret, när det enligt polisrapporter, började "springa fritt". Dess ägare låste in det morrande djuret i sin kupé och bad personalen om hjälp med vad hon nu erkände var ett juniorlejon.

• Våffelarmageddon

När många av gästerna på ett motell i Michigan ville göra sig en färsk våffla på frukostbuffén utbröt ett stort kaos när en av gästerna försökte tränga sig före. Strax var ett 30-tal personer inblandade i bråket som löstes upp först när polisen kom dit och separerade de stridande. ”Vi hade två tredjedelar av våra utepatruller upplåsta i det här fiaskot”, sa Mason Countys sheriff om ingripandet.

• Dubbelbröllopet

En nygift man skulle bära sin nyblivna hustru över tröskeln in till deras bröllopssvit på ett hotell i North Shields i England, men höll på att tappa henne. För i sängen fanns redan ett naket par i färd med att… ja, fullfölja sin bröllopsnatt. Av misstag – ett datafel hävdade hotellet – hade sviten dubbelbokats och det andra nygifta paret hunnit före dit. ”Vi ville att allt skulle vara ett minne för livet. Men i stället var någon i färd med att göra detta till en natt att minnas – mitt framför våra ögon”, sa mannen.

• Turist-Utah(n)-stopp

Den japanska familjen hade hyrt bil för att turista i Utah men tog det väldigt försiktigt på vägarna. Hastigheten var så låg att en polispatrull ville anmärka på saken och la sig bakom och markerade att de framförvarande borde stanna. Den japanske föraren drog i stället upp hastigheten, och med påslagna sirener följde polisen dem i elva kilometer. När de till slut stannade mötte poliserna dem med vapen i hand. I bilen fanns ett förskräckt par och ett gråtande barn. Mannen förklarade sedan via tolk att de försökte komma ur polisens väg så fort som möjligt.

• Välklädd

Ryan Carney Williams, även känd som Ryan Hawaii, var passagerare 2015 på en EasyJet-resa till Glasgow och ville till varje pris undvika avgiften för extra bagage. Istället tog han på sig klädesplaggen – fem par byxor, sex t-shirts och fyra tröjor – innan han vaggade ombord och fastnade på en plats. Strax efter start kräktes han, fick syrgas och kollapsade med vad som senare diagnostiserades som värmeutmattning. Ambulanspersonal som mötte planet berättade för BBC News att Michelinmannen hade "tur som var vid liv."

• All-to-inclusive

En svensk modell blev rejält överförfriskad under en flygning med British Airways från London till New York 2006. Hon började dansa och svinga en flaska vin runt sig. Omgivande passagerare och flygpersonal tvingade ner henne i sätet och planet tvingades ned i Goose Bay, Labrador, i Kanada. Där satt hon inburad i sju dagar och dömdes senare till böter. Hon förklarade sitt beteende med: ”De förser dig med gratis alkohol på planet. Så vad förväntar de sig?”.

• Roadtrip

En 24-årig colombian på besök i Rom 2007 hade hyrt en Toyota Celica för att ta sig runt i staden. I bilen tog han sig bland annat ner för Spanska trappan, från toppen till nedre nivån. Efteråt förklarade han att han misstagit den kända platsen för en väg. Han anklagades för rattfylla samt möjliga skador på Spanska trappan.

• Igelskotte

En skotsk backpacker fick 2014 en konstigt täppt näsa efter sin semester i Sydostasien. Väl hemma kände hon hur något rörde sig i näsan. Med en pincett tog en sjuksköterska senare ut en slingrande 7,5-centimeters igel som troligen hade bott där i flera veckor. Backpackern förklarade varför det tog lång tid att upptäcka parasiten och sa: "Din första reaktion är inte att börja tänka, herregud, det finns uppenbarligen en igel i mitt huvud."

• Ottur-wa?

Paret som skulle ha en romantisk kväll på Holiday Inn Plaza i Ottawa på valentines day 2000 fixade vinet på kylning i en ishink och tände levande ljus. Men de kunde ju alltid dricka något innan så de tog hissen ner till baren. När de satt där tippade ljuset över och satte eld på madrassen i rummet. Den romantiska kvällen slutade med att hela hotellet fick evakueras.

• Protes(t)

Den berusade passageraren på ett flyg från Tunisien till Skottland 2014 var så upprörd över att hennes skrikande krav på "cigaretter och en fallskärm" ignorerades att hon tog bort sin benprotes och kastade den mot en i flygpersonalen. Så småningom, efter att hon hade sparkat mot besättningen med sitt kvarvarande ben, omdirigerades planet till London Gatwick där polisen eskorterade henne och benprotesen från flyget.

• Bilre-tur

En äldre kvinna var övertygad att hon följde skyltarna när hon 2004 lämnade tillbaka sin hyrbil till flygplatsen i Boise, Idaho. Efter att ha kört in i terminalen genom de automatiska dörrarna fortsatte hon förbi bagageutlämningsområdet och stannade precis framför biluthyrningsbolagens disk. Ingen skadades och inga skador rapporterades.

• Moongalen

En 21-årig walesisk turist hade prövat lite för mycket av varorna på en utflykt 1999 till den sydafrikanska vinstaden Stellenbosch. När de skulle återvända med bussen tog han av sig byxorna och "moonade" inför förbipasserande bilister. Men när bakrutan där han visade upp sin nakna rumpa plötsligt gav vika och trillade han halvnaken ned på en trafikerad motorväg. Han vårdades efter det på sjukhus för icke livshotande skador och ett svårt fall av sårad stolthet.

• Motormynt

Den mycket vidskepliga och flygrädda 80-åriga passageraren på ett flyg med China Southern Airlines 2017 hoppades på en trygg resa när hon kastade in några mynt i flygmotorn. Underhållspersonal på Shanghai Pudong internationella flygplats fick ta hand om problemet och 150 passagerare fick traska tillbaka till terminalen. Kvinnan berättade senare för polisen att hon med myntkastet "bett för säkerhet".

• Oombytlig

En 84-årig tysk turist som 1996 reste runt i nordöstra Brasilien gjorde det i 42 dagar utan att vare sig bada eller byta kläder. Polisen kallades till Recifes flygplats efter att ett flygbolag vägrat flyga hem honom. "Han luktade så illa att vi inte kunde ta oss mer än några meter nära honom", sa en polis. Mannen fick gå på flygplanet först efter att ha duschat och köpt nya kläder.

• Toppfrieri

Texassonen Joshua Mason siktade på ett hisnande frieri som flickvännen Katie Davis aldrig skulle glömma. Tyvärr tog han den hisnande delen alltför bokstavligt. När de kom fram till Coloradoberget Jasper Peak vandrade paret i 12 kilometer innan Mason så småningom hittade den perfekta höga platsen för att ställa frierifrågan. Men efter en tårfylld acceptans insåg paret – utan utrustning eller vatten – snabbt att de var vilse. En husbil misstänkte att allt inte stod rätt till och räddningspersonal kunde slutligen anlända klockan 04:30 för att evakuera dem. Och smekmånaden? Kanske Katie Davis fick ta hand om planeringen av den.

• Snedseglare

Colorado-paret Tanner Broadwell och Nikki Walsh sålde allt för att köpa en båt och segla jorden runt. De startade från Florida med sin mopshund Remy och begav sig mot Karibien. Det faktum att ingen ombord (inklusive Remy) hade någon seglingserfarenhet brydde de sig inte i. Deras resa tog dock en annan vändning dag två, när fartyget träffade en sandbank, fylldes med vatten och sjönk snabbt. Alla tre räddades men deras förnödenheter drev iväg på vattnet. När de berättade för Tampa Bay Times att de hade förlorat allt, och var oförsäkrade var paret ändå inte riktigt redo att ge upp seglingsplanerna: "Vi kan inte bara ge upp våra drömmar", sa Nikki Walsh.

• Funny bones

När Koufiah Jihad Zaki försökte gå ombord på ett flyg i Jakarta märkte säkerhetskontrollanterna några märkliga rörelser runt hans misstänkt utbuktande ben. Enligt en rapport i Malaysian Star, hade en skarpögd officer sett något "slingrande" i Zakis byxor, vilket fick honom att visitera honom. Den avslöjade närvaron av 10 levande babyormar som fanns i tygpåsar runt Zakis ben. Planet avgick senare – utan ormsmugglaren - och passagerarna lämnades lyckligt omedvetna om vad som kunde ha blivit underhållningen ombord.

• Nakenpromenad

En besökare i engelska Manchester hade besvär med att gå i sömnen. På natten promenerade han ut från sitt hotellrum, lämnade byggnaden och sedan vandrade runt på de kyliga gatorna mitt i natten – helt naken. Efter att han yrvaket försökt ropa på en taxi, fann poliser honom och fastställde snabbt att han var en äkta somnambulist snarare än en exhibitionist. När poliserna erbjudit sina jackor för att värma och skyla honom, skrattade den nu klarvakna mannen och bad om ett foto med sina räddare.

• Mini-extraknäck

Den amerikanska flygvärdinnan Rachel Trevor beslutade sig för att dryga ut sin låga flygvärdinnelön med en inofficiell bisyssla: att sälja miniflaskor med sprit online. Miniflaskorna kom från de kärror hon rullade hon längs gångarna under sitt vanliga jobb. Trevors åtalades efter att undercover-agenter köpt fyndsprit av henne på Craigslist. Enligt åtalet hade hon stulit över 1 500 miniflaskor från flygbolaget. Extraknäcket straffades med böter och fängelse.

• Rialtojava

Två tyska besökare i Venedig försökte undvika de höga priserna på stadens caféer genom att ta med sig sin egen kamin. Men i stället för att diskret brygga i en gränd, ställde de upp sina tillbehör på trappan till Rialtobron, som sträcker sig över Canal Grande. En upprörd lokalboende informerade polisen om bryggandet och – enligt The New York Times – fick paret böter på 1 400 dollar.