Scandic startar budgethotell

Scandic GO – så ska hotellen i den nya satsningen kallas. Planen är att öppna fem Scandic Go-hotell under det närmaste året. Fyra hotell beräknas öppna i Stockholm och Oslo mot slutet av 2020, samt ett i Köpenhamn under våren 2021.

Scandic GO ska attrahera en yngre målgrupp genom lekfull, urban design, kompakta och funktionella rum och en hotellvistelse som kan styras av gästens egna digitala enheter. In- och utcheckning, samt tillgång till hotellrummet hanteras via Scandics mobilapplikation. Rumsunderhållningen har anpassats till hur vi idag tar del av information, nyheter och nöje. Casting från gästens egna digitala enheter till rummets tv har därför prioriterats över ett brett utbud av tv-kanaler. Hotellen ska erbjuda en god natts sömn och ett attraktivt läge till ett bra pris. Fullservicerestauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort, eftersom man satsar på en gäst som har staden som resmål och en ambition att uppleva det lokala mat-, dryck,- och aktivitetsutbudet utanför hotellet. För gästen som väljer att stanna kvar på hotellet, kommer Scandic GO att tillhandahålla ett begränsat utbud av mat och dryck. Hotellkedjan kommer att renovera om fem befintliga Scandic-hotell i den nya satsningen, här är listan på hotellen som kommer att danas om: