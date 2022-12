Barcelona och Mallorca vann destination 2023

För tredje gången utser Nordens största affärstidning Travel News 2023 års destinationer i samarbete med det internationella undersökningsföretaget Nordic Bench.

– Vårt mål är skapa en ny norm för hur man väljer resmål. Före man väljer destination måste man förstå vad man vill med sin resa. Alla människor vill resa, men alla reser inte av samma anledning, säger Travel News chefredaktör Viggo Cavling.

Vad är viktigaste när du reser på semester? Travel News och Nordic Bench frågade över tusen svenskar över hela landet. Precis som när teknikbolaget Amadeus undersökte detta hittade vi tre kategorier: best value for money-resenären, trygghets-resenären och premium-resenären.

I kategorin premium weekend vann Barcelona och på femte plats kom Madrid. I kategorin en vanlig semestervecka vann Mallorca och på andra plats kom Kanarieöarna. Därför ska du resa till Barcelona varje år. Ett europeiskt designcentrum och ett kaxigt kulturmecka – lägg till en playa mitt i stan och du får en metropol som både är storslagen och svårslagen.