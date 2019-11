5 x spa i London

När regn och rusk gör höstintåg känns det extra välbehövligt med välgörande kroppsvård. I Londons utbud finns allt från avslappnande gongbad till intensiva PT-sessioner.

Text: Linda Iliste

Ilapothecary

Visst har Ilapothecary skönhetsprodukter, nära nog 40 olika för att vara exakt. De är 100 procent naturliga, baserade på naturmedicin och homeopati, och producerade i Cotswolds strax nordväst om London. Men filosofin baserar sig på hälsa och att hitta balans och helande i en stressig samtid, snarare än ytlig fägring. Flaggskeppsbutiken är en välmåendets kokong med personal som är utbildade inom ayurveda och kinesisk medicin och verkligen tar sig tid att vägleda. Här finns även behandlingsrum samt utrymme för workshops i exempelvis yoga nidra och pranayama. Ljuvligt är bara förnamnet!

99 Kensington Church Street, Kensington

ilapothecary.com





Third Space Marylebone

Third Space är ett trendigt spa med ett angränsande gym och såväl medicinsk rådgivning som hälsoprogram på menyn. Mer sport än new age, mer vigör än vila, alltså. Den 90 minuter långa holistiska ”Marylebone Experience”-behandlingen kombinerar helkroppsskrubb och muskelavslappnande massage och är framtagen för aktiva resenärer. Avrunda med lunch på 108 Brasserie och en färskpressad hälsodryck från The Juicery. Båda ligger i samma byggnad som även huserar fina hotellet The Marylebone.

Bulstrode Place, Marylebone

thirdspace.london/spa





Como Shambhala Urban Escape

Minimalistiskt, proffsigt och med fullt fokus på behandlingar som värnar om den moderna storstadsmänniskan. På andra våningen i hotellet Como Metropolitan ligger en av Londons bäst bevarade hemligheter när det gäller välbefinnande baserat på vetenskapliga grunder. Här erbjuds allt från enklare ansiktsbehandlingar till personligt anpassade kurer som tas fram av någon av de många specialisterna.

19 Old Park Lane, Mayfair

comoshambhala.com





Ned’s Club Spa & Gym

För dig som har checkat in på The Ned öppnar sig medlemsklubbens förtrollande värld. I det toppmoderna gymmet leder PT:n Roxy Danae dig genom ett intensivt träningspass med lika mycket fysisk kraft som smittande charm. Följ upp med en sund, grön frukost på Malibu Kitchen och ansiktsbehandlingen ”Urban Warrior” (med produkter från de Mamiel) och du har en fulländad start på weekendresan.

27 Poultry, City

thened.com/spa-and-grooming





Bamford Haybarn Spa

Aldrig besökt Daylesford? Den ekologiska gården med odlingar, matbutik, restaurang, klädaffär och spa drivs av affärskvinnan Lady Carole Bamford som har blivit känd för sin hållbara livsstil. Londongäster utan tid att bege sig till Gloucestershire hittar dock en bit av helheten på Daylesford i Brompton Cross. Bamford Haybarn Spa är en vitmålad, minimalistisk hälsooas med fokus på rörelse, andning och helande. På schemat står kroppsvård, yoga, pilates och meditation, liksom helt underbara gongbad med djupavslappnande vibrationer.

104 Draycott Avenue, Chelsea

bamford.com