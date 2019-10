Bildspel: Coola hotellet The Pilgrm i London

Var ska man bo, äta och dricka i metropolen London? RES London-korre Linda Iliste ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är hotellet The Pilgrm.

Från utsidan ser inte The Pilgrm ut som ett hotell utan bara ett i raden av gamla viktorianska townhouses mitt emot Paddington Station. Även från insidan lyser de mest uppenbara hotellassociationerna med sin frånvaro. På gatuplan är det nämligen kaffebaren The Café man trillar in på – och med tanke på att alla gäster förväntas checka in online eftersom det saknas reception, påminner känslan mer om att ha pausat för en god kopp svart guld för att sedan nästan smygas upp i gemak högre upp i huset via en hiss bakom en enorm trappa.

Väl inne råder dock The Pilgrm om alla bekvämligheter man förväntar sig för en behaglig vistelse. De dryga 70 rummen utspridda i fyra byggnadsvingar erbjuds i kategorierna Small, Medium och Large, och är inredda efter konceptet ”everything you need, nothing you don't”. Vilket innebär kompakta och minimalistiskt snygga rum snarare än överbelamrat överdåd, ett litet pentry på varje våning med såväl varma drycker som minibibliotek snarare än minibar och en restaurang lämpligt döpt The Lounge som serverar ett brett urval tapasinspirerade rätter att dela på snarare än en fullvärdig meny.

På kvällen är stämningen puttrig med en skön blandning av hotellgäster och lokalbor som tittar förbi för att njuta av smått och gott (tips: negroni och ostbricka) i en miljö som präglas av nakna tegelväggar, gyllene rosa möbler och hängande växter i såväl hörn som från hyllor. Paddington har länge varit en av Londons främsta hotellknytpunkter med mängder av övernattningsmöjligheter i prisklass lägre. The Pilgrm är ett nytillskott som ger kvarteren en mer modern aura, särskilt perfekt för resenärer som inte kräver gammaldags sofistikation utan grundläggande komfort i mycket chic förpackning.

thepilgrm.com

25 London St, Paddington W2 1HH