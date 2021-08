Fem grymma tips för Londonresan

Välkommen till RES reseguide till London.

RES är Sveriges första moderna resemagasin. Vi föddes 1981 och vår grund nu som då är att vi älskar att resa och ha koll. Det som började som ett elegant magasin är nu en sajt fylld med tusentals tips till hela världen och ett tv-program. Det händer att RES skribenter och reseexperter går på de breda allfartsvägarna, men helst vill vi hitta vår egen stig och den där lilla krogen på en bakgata fylld med stamgäster. Följaktligen bygger våra tips på våra egna erfarenheter och preferenser. Vår reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är våra handplockade tips till London. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld.

"When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford."

— Samuel Johnson

Att unna sig en weekend i London är alltid ett säkert kort. Det blir alltid bra, här finns precis allt man vill ha på en bra semester: sevärdheter, museum, sport, kultur och mat. Men bara för att London är ett säkert kort betyder det inte att det bara går att spela på ett sätt. London blir vad du gör det till och här finns alla möjligheter i världen. Den mångkulturella huvustaden bjuder också på härlig natur och du behöver inte gå långt för att komma till parker, trädgårdar, kanaler eller floden Themsen.

1. Treehouse Hotel

Vi visste inte att Londons hotellutbud saknade en trädkoja förrän Treehouse Hotel öppnade på de fem översta våningsplanen i en 1960-talsbyggnad i Marylebone. Återvunnet trä klär så gott som alla väggar i utrymmen vilka även dekorerats med nostalgiska detaljer som vintagemöbler och fågelholkar. Stadsvyerna från de 95 rummen är fantastiska men inget slår utsikten från takterrassens mexikanska restaurang och cocktailbar. Skojfriskt och mycket lyxigt.

2. Perilla restaurant

Perilla har kallats för en ”anti-fine dining fine dining restaurant” och det ligger mycket i det. I den Instagram-vänligt vackra lilla lokalen intill Newington Green erbjuds en nätt men väl genomtänkt meny fokuserad på europeisk kokkonst. De goda rätterna passar utmärkt att dela och både cocktails och viner är förstklassiga. Upplevelsen tenderar även kryddas med lokala Londonkändisar, sist delade vi bord med Emilia Clarke och Aisling Bea.

Foto: Lizzie Mayson

3. Sons + Daughters

Om det under lockdownvåren 2020 var dille på hembakade bananbröd, är matmanin under lockdownvintern 2021 inriktad på sandwhiches. Gigantiska, färgglada mackor belamrade med sagolika smaker. På Sons + Daughters vid Coal Drops Yard i King’s Cross fylls tjocka skivor mjukt bröd och baguetter med sådant som misoaromatisk äggmajonnäs toppad med tryffelchips och räksallad med inlagd ingefära och jalapeñovinaigrette. Så gott!

4. Brouhaha Bar

Mysig kvartersbar längs restaurangtäta Green Lanes. Lokalen var en gång i tiden en indisk restaurang som 2006 förvandlades till pub. 12 år senare slogs valvgången till en bredvidliggande vinbar in och dagens enhet föddes. Det förklarar Brouhahas lätt labyrintiska känsla med en del roliga vrår. Goda drinkar och japansk mat lagad av Kata Kitchens. På sommaren är även takterrassen och trädgården öppen.

5. The Nook Café

Känslan av ett kafé fast med den höga kvalitet en restaurang lovar. Delin och vinbaren The Nook är specialiserad på europeisk mat med turkisk twist lagad på råvaror från av småskaliga producenter i Storbritannien och runt Medelhavet. Naturvinerna är bra, men det är extra spännande att be om druvdrycker från Georgien eller Armenien. På helgen serveras härligt alkoholstinna bruncher och det finns även en liten samling skivor av Londonbaserade musiker till salu.

