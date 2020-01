Miniguide: London

Linda Iliste är en svensk-estnisk skribent som flyttade från Reykjavik till London för fem år sedan och frilansar med fokus på resor och kultur. Här är hennes bästa tips i den brittiska huvudstaden just nu.

Lediga rum & priser i London

MAT & DRYCK

Londons bästa italienare

Gloria

Modest är motsatsen till Gloria, östra Londons mest hajpade italienare. Den här trattorian är storvulen på bästa vis med glasklätt tak, gigantiska växter och ett rasande snyggt sammelsurium av inredningsdetaljer. Menyn är minst lika maffig. Kom hungrig och smörj kråset med delikatesser som lasagne i tio lager, tryffelpasta och utsökt tiramisu som serveras direkt från ett gigantiskt keramikfat tills du anser att portionen är tillräckligt stor. Addera utmärkt service, fantastiska viner och extremt god stämning och du har din nya Londonfavorit.

54-56 Great Eastern Street, Shoreditch

bigmammagroup.com/en/trattorias/gloria

Italiensk trädgårdsfest

Circolo Popolare

Glorias systertrattoria ligger i livliga Fitzrovia ett kort skutt norr om Oxford Street. Även denna restaurang är ”larger than dolce vita” med trädgårdsliknande inredning som är så tjusig att man dånar. Men när den sicilianska maten dukas fram riktas all uppmärksamhet mot den. Testa till exempel grillad straccetti di vitello med ett glas vermentino. Delikat!

40-41 Rathbone Place, Fitzrovia

bigmammagroup.com/en/trattorias/circolo-popolare



Turkiska knyten

Kyseri

Italienare i all ära, hur många känner till turkisk pasta? Fina lilla Kyseri är döpt efter den region i Turkiet som associeras med landets fyllda pastaknyten, så kallade manti. Här serveras de i ovanligt stor storlek, stinna med sådant som rostad svamp, rökt smör, honung och mynta. Vinlistan är full av ovanliga, ljuvliga turkiska druvor. Hatten av för kocken Selin Kiazim.

64 Grafton Way, Bloomsbury

kyseri.co.uk



SE & GÖRA

Återupplivad kulturhistoria

Into the Night

Det coolaste med ”Into the Night”” är inte att få se klubb- och kabaretrelaterade verk av konstnärer som Henri de Toulouse-Lautrec och Josephine Baker. Det är att utställningen – med 300 verk från 1880-talet till 1960-talet – är interaktiv, med fullskaliga återskapelser av legendariska platser som baren vid Cabaret Fledermaus i Wien och skuggteatern på Chat Noir i Paris. Utställningen visas på Barbican Centre fram till den 19 januari 2020.

Silk Street, Barbican

barbican.org

HOTELL



Ny skyskrapa med nytt lyxhotell

The Stratford

Lediga rum & priser

I en skinande skyskrapa strax öster om River Lea i Stratford ligger denna sprillans nya lyxlogi, skandiminimalistiskt designat av Space Copenhagen och inspirerat av New Yorks ”long stay hotels”. Här finns alltså både loftlägenheter och traditionella hotellrum samt en uppsjö barer, krogar och lounger. Tips: drick drinkar på Mezzanine och ät middag på The Stratford Brasserie. Ett dubbelrum på The Stratford kostar från cirka 1600 kronor per natt.

20 International Way, Queen Elizabeth Olympic Park

thestratford.com

SHOPPING



Tidsresa för bokälskare

Daunt Books

Jag kan inte nog rekommendera Daunt Books vars sex bokaffärer ligger utspridda norr om Themsen. Min personliga favorit är den i Marylebone, som är specialiserad på reselitteratur och känns som en tidsresa till forna dagars akademiska högborgar med smala, knarrande ektrappor och gröna läslampor. Håll gärna koll på hemsidans kalender, Daunt gästas ofta av kända författare som bjuder på högläsning och signeringar.

84 Marylebone High Street, Marylebone

dauntbooks.co.uk