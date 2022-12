Svenskarnas nya weekend-favoriter: Outforskade städer i Europa

Vid slutet på året så förtjänar alla en sista weekend bort från allt, som en present till dig själv. Men med både julklappar och inflation att navigera kring, så måste resmålet anpassas därefter. Därför kan det vara tid att lägga bilderna av Eiffeltornet och Sagrada Familia bakom oss, och istället ta en titt på något lite mer outforskat! Enligt en undersökning från Hotels.com vill nästan en tredjedel (29%) av svenska folket resa till platser där inga av deras vänner eller familj tidigare varit på.

Ytterligare bevis på detta är resmålen, där datan visar att städer som Podgorica och Zagreb ökat med hela 21 procent respektive 15 procent. Så se till att spika en helg innan ditt Instagram-flöde väller över med bilder av Millenium Bridge och St. Mark’s Church.

– Många resenärer brinner för att upptäcka nya platser, men med ökad inflation blir det allt viktigare att hålla hårt i budgeten. Passande nog visar vår undersökning* att en tredjedel (33 procent) av svenskarna nu föredrar udda och annorlunda destinationer istället för extavaganta sådana. Att hitta dessa platser kan kanske kännas lite avskräckande, men Hotels.com kan hjälpa dig hitta ett resmål som både är snällt mot plånboken samtidigt som det ger dig skryt-rättigheterna av att vara först, säger Emma Tagg, talesperson för Hotels.com.

4 hotelltips:

Hilton Podgorica Crna Gora, Podgorica, Montenegro – Perfekt för naturvandrare

Kan du namnet på huvudstaden i Montenegro? Om svaret är nej kanske det är ett täcken att du borde utforska mera! Huvudstaden Podgorica med dess många stadsskogar är en fantastisk resa för naturälskare, för att inte nämna att det är nära till både kust och fjäll! Hilton Podgorica Crna Gora är den optimala platsen att ta in all den geografin, men en fantastisk vy från hotellets takbar. Och blir fötterna trötta från all utforskande kan du luta dig tillbaka i huvudstadens största spa!

Hotel Esplanade Zagreb, Zagreb, Kroatien – Perfekt för glamour-sökaren

Medan Kroatien redan är ett välbesökt land för svenskar, så håller vi oss oftast till den vackra kusten. Så varför inte ta chansen och utforska huvudstaden i vinter? Känslan av medelhavet har du redan, lägg till Paris i mixen och så har du Zagreb Ett pefekt exempel på detta är Hotel Esplanade. Art deco-hotellet är en återkommande besöksplats för filmstjärnor och ger gäster en förståelse för vad stil och lyx innebar under det glada 20-talet. Njut av en cocktail i Esplanade Lounge 1925 och bli tillbakaskickad till en period då glamour var ett måste för en lyckad utekväll!

RES guide till Zagreb hittar du HÄR.

Vander Urbani Resort, Ljubljana, Slovenien – Perfekt för kärleksparen

Sloveniens huvudstad Ljubljana är ett utmärkt exempel på hur man upplever lyx utan att spräcka plånboken. Stadens atmosfär är en blandning mellan det historiska och det romantiska, så se till att bjuda med någon du bryr dig om. Moderna Vander Urbani Resort ligger i stadens kärna, och likt staden är hotellet designat för de mysiga stunderna i gott sällskap. Vakna till ljudet av båtar som tuffar förbi på älven utanför fönstret och njut av en middag under stjärnorna hotellets tak-terrass.

Sense Hotel Sofia, Sofia, Bulgarien – Perfekt för att fylla flödet med bilder

Bulgarien är så mycket mer än bara sommarresan till Sunny Beach. Huvudstaden Sofia är hem till en mängd otrolig och ikonisk arkitektur, så som The Yellow Brick Road (nej, inte den!). Om du är här över en weekend, spana in Sense Hotel Sofia, hotellet är lika Instagram- vänligt som staden. Som en medlem av Design Hotels är det stort fokus på estetisk décor som är tänkt att stimulera de fem sinnena. Det räcker att ta en titt på deras spa för att förstå vad vi menar. För att inte nämna deras två restauranger, varav en ger en utsikt över hela staden!