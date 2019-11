Bildspel: Tjuvkika på vinterns sviter på ishotellet i Jukkasjärvi

Ishotellet i Jukkasjärvi är världens första ishotell och i år firar hotellet 30 år. Inför säsongsöppningen vid Lucia kommer flera nya sviter att ta form och redan nu kan man tjuvkika på skisserna till årets säsongshotell.

Text: Elin Fellman

Varje år smälter stora delar av det berömda ishotellet för att sedan byggas upp under vintermånaderna.

De nya rumskoncepten har valts ut bland 126 ansökningar från konstnärer i 34 länder. 15 av dem ska få uppföra sina förslag med snö och is på plats. Förutom sviterna ska ytterligare tre konstnärsteam designa den nya isbaren, pelarsalen och ceremonisalen för bröllop.

Bland årets nyheter finns bland annat sviten ”A night at the theatre” av brittiska Jonathan och Marie Green som är inspirerad av teatrarna i Londons West End, ”Golden Ice” som beskrivs som en värld av gyllene is samt ”Feline Lair” där du sover tillsammans med en gigantisk vildkatt som sägs skydda dig i dina drömmar.