Hotell lanserar gratis hemmaweekend

Vi befinner oss i de kreativa lösningarnas tid. Många svenskar tvingas nu tillbringa oönskat mycket tid i hemmet och nu lanserar Countryside Hotels en kostnadsfri weekendupplevelse som man kan ordna själv i hemmet.

– Vi har följt rapporteringen och sett hur många svenskar blivit tvungna att tillbringa mer tid än de är vana vid i sina hem. Vi har därför försökt se om det är något som vi kan bidra med för att göra situationen lite bättre, säger Anna Övergaard, marknadsansvarig på Countryside Hotels.

Countryside Hotels har satt samman ett kostnadsfritt weekendprogram som kan göras i det egna hemmet. Upplevelseprogrammet inkluderar allt från vacker bäddning av sängen till måltider som knyter an till positiva minnen. Dessutom får man vägledning kring aktiviteter som både underhåller och stärker relationen samtidigt som de följer de restriktioner som nu finns i samhället.

– Det är självklart inte alla som känner för att styra upp en weekendupplevelse i det egna hemmet just nu, men genom att erbjuda detta hoppas vi kunna muntra upp en del som börjar känna att det tar emot att vara hemma, och erbjuda något som kan hjälpa till att stärka motståndskraften och uthålligheten i hemmet, säger Anna Övergaard.

Så går det till

Upplägget är kostnadsfritt, med alla instruktioner tillgängliga via Countryside Hotels hemsida. Take away weekend, inkluderar:

Bädd- och klädinstruktioner

Instruktioner för hemmaspa

Lunch- och middagsinramning

Lyssnarpromenad

Parövningar

Allt material hittar du HÄR.

Countryside Hotels grundades 1983 och ägs gemensamt av de ca 40 medlemsanläggningarna som alla ligger i natursköna omgivningar mellan Hälsingland i norr och Skåne i söder.