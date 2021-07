Gröna Lund håller nattöppet och startar klubb

Nattöppna attraktioner, DJ:s, barer, och ljuseffekter. Under sex kvällar i augusti och september förvandlas Gröna Lund till Sveriges mest unika klubbmiljö med utökat serveringstillstånd i parken och en åldersgräns på 23 år, under konceptet NIGHT RIDER.

NIGHT RIDER arrangeras exklusivt för 1 000 personer per tillfälle, under sex torsdagar och fredagar mellan den 19 augusti till 3 september kl. 22.00-00.00 med olika förfester som startar från kl. 19.30.



Under sex utvalda sommarkvällar med start den 19 augusti öppnar Gröna Lund upp sina mest populära attraktioner för exklusiv kvällsåkning mellan kl. 22.00 och midnatt. NIGHT RIDER är en helt ny upplevelse där gästerna får stanna kvar när parken stänger och känna hur musiken höjs när solen går ner.



– Vem har inte fantiserat om att smyga in på Grönan efter stängning, åka allt man kan och dansa till DJ:s som spelar musik under bar himmel. Bilden i mitt huvud är att NIGHT RIDER blir som en bra festival möter Mardis Gras korsat med Blade Runner. Härligt pumpande neon och feststämning i natten. Heineken jobbar med den här typen av inspirerande upplevelser världen över där kreativitet, nyfikenhet och framåtanda alltid är i fokus. NIGHT RIDER på Grönan tror vi verkligen kommer uppskattas av de som letar väldigt speciella upplevelser att dela tillsammans med andra, säger Björn Mannervik, marknadschef partnervarumärken på Spendrups.

Under NIGHT RIDER-kvällarna utökas serveringstillståndet för alkohol i parken och gästerna kommer kunna njuta av både dryck och ny mat.



– Efter att ha hållit stängt i över ett år har vi en massa kul att ta igen tillsammans. Därför vrider vi upp allt på max med NIGHT RIDER, en unik möjlighet för våra gäster att uppleva Grönan på ett helt nytt sätt. Det ska bli feststämning i varje vrå och ett minne för livet för gästerna genom musik, underhållning, mäktig belysning i hela parken och god mat och dryck. Dessutom kommer man kunna åka allt från nya berg- och dalbanan Monster till Twister nattetid. Det här har nog många drömt om att få göra och det känns fantastiskt att vi nu kan erbjuda det, säger Magnus Widell, VD på Gröna Lund.

Dessa datum arrangeras NIGHT RIDER

Torsdag 19 augusti – 22.00-00.00 (Pre-Party startar kl. 19.30)

Fredag 20 augusti – 22.00-00.00 (Pre-Party startar kl. 19.30)

Torsdag 26 augusti – 22.00-00.00 (Pre-Party startar kl. 19.30)

Fredag 27 augusti – 22.00-00.00 (Pre-Party startar kl. 19.30)

Torsdag 2 september – 22.00-00.00 (Pre-Party startar kl. 19.30)

Fredag 3 september – 22.00-00.00 (Pre-Party startar kl. 19.30)