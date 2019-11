5 heta tips i Bangkok

Bangkok är en stad fylld av kontraster – från marknadskaos i China Town till skinande rena köpcentrer. Ät middag för en tia från ett av stans alla tusentals gatustånd – fortsätt kvällen med att sörpla dyra (men välblandade) drinkar på en cool takbar. Här är de senaste adresserna i Bangkok att hålla koll på.

Text: Elin Fellman

Lediga rum & priser i Bangkok

Hotell

Travelodge Sukhumvit 11

Lediga rum & priser

Detta nyöppnade Bangkokhotell har en minimalistisk och modern design och ligger mitt i smeten. Travelodge Sukhumvit 11 är ett prisvärt 3-stjärnigt hotell där du får mycket hotell för en billig peng. Här finns en takterass och en rymlig pool med en fantastisk utsikt mot Bangkoks många skyskrapor. Det finns också ett välutrustat gym om du behöver en paus från storstadspulsen. Det ligger dessutom nära Bangkoks stora välkända shoppinggallerian MBK Center och myllrande Arab Street. Ett dubbelrum kostar från cirka 650 kronor per natt.

https://www.travelodgehotels.asia/hotel/travelodge-sukhumvit-11/

30, 9-10 Soi Sukhumvit 11, Khlong Toei Nuea, Watthana

Galleria 12 Hotel Bangkok by Compass Hospitality

Lediga rum & priser

Galleria 12 Hotel är en del av Compass Hospitality som riktar in sig på familjevänliga miljöer. Hotellet är en lugn oas mitt i den pulserande storstaden och är därför perfekt om man vill kombinera stadsliv med avkoppling. För heta dagar erbjuder det 4-stjärniga hotellet en stor svalkande pool med flera solbäddar. Ett dubbelrum kostar från cirka 500 kronor per natt.

https://www.galleria12bangkok.com/

81, 83 Sukhumvit 12 Alley, Khlong Toei

Shopping

IconSiam

Bangkoks nya lyxiga galleria IconSiam slog upp dörrarna för knappt ett år sedan. Ska du åka hit behöver du avsätta ganska mycket tid, den storslagna gallerian har över 500 butiker. Bland annat Sydostasiens största Adidasbutik och största Nike Kicks Lounge samt brittiska JD Sports och det japanska varuhuset Takashimaya. Gallerian är en del av ett byggprojekt vid Chao Phraya River och ligger som namnet avslöjar vid Bangkoks berömda flod Chao Phraya-floden.

https://www.iconsiam.com/

299 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San

Bar & nattliv

Sugar Ray You Just Been Poisoned

Det är inte bara New York som kan skryta om sina coola speakeasybarer. Även i Bangkok är fenomenet populärt. Den pyttelilla baren Sugar Ray ligger gömd på en liten sidogata ovanför en klädesbutik mitt emot Kaizen Coffee. Väl inne känns det som att sitta i en kompis vardagsrum fast med högklassiga cocktails. Testa någon av signaturdrinkarna "Smell like but is not" eller "Insomnia".

https://facebook.com/Sugarraybkk/

88/2,88/9 ซอย สุขุมวิท 24 ถนน สุขุมวิท, Khlong Tan, Khlong Toei

Lennon’s Bar

Det nyöppnade lyxhotellet Rosewood har också öppnat en spännande whiskeybar med tema musikhistoria och skivsamlande. Här kan du bläddra bland 6000 vinylskivor och smutta på rökig whiskey eller drinkar som är döpta efter rocklegender från 1900-talet. Baren ligger på den 30:e våningen och har också en fantastisk utsikt över Bangkok.

https://www.rosewoodhotels.com/en/bangkok

1041, 38 Phloen Chit Road, Lumphini, Pathum Wan District