Trendig naturvinsbar slår upp i Kreuzberg

Naturvinstrenden har varit något långsammare på att ta sig fram i Berlin än i exempelvis Stockholm och Köpenhamn där specialiserade restauranger erbjudit naturvin i flera år. Men sedan 2018 har allt fler börjat se sig om och därmed ökar också utbudet när fler vinimportörer och vinmakare går samman.

Text: Filip Sandström Beijer

Det senaste tillskottet går under namnet ”Drunk By Nature” och har slagit upp portarna i Kreuzbergs saluhall Markthalle Neun. Baren erbjuder upp emot 150 naturviner från hela Europa och man riktar in sig både på privatpersoner, med en ”by the glass-meny” och leverantörer.

Drunk By Nature serverar inte mat, men eftersom du befinner dig i Berlins största saluhall bör det inte vara några problem.