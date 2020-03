Trots coronaviruset – ökat weekendresande i vår

Rör inte min weekendresa! Trots coronavirusets framfat i Europa ökar antalet bokningar av weekendresor i vår med 2,5 procent. Populäraste resmålet är Paris, följt av Amsterdam.

Att resa iväg på en weekendresa under mars, april eller maj har länge varit populärt bland svenska resenärer. Coronavirus till trots ökar antalet weekendbokningar med 2,5 procent för resor mellan mars–maj, jämfört med samma period under våren 2019. Det visar färsk statistik från Ticket. Skillnaden i antalet bokningar mellan Paris och Amsterdam är extremt liten, men det är fortfarande betydligt fler svenskar som väljer just Paris eller Amsterdam jämfört med övriga resmål på topplistan. Men den nyare favoriten Lissabon fortsätter locka, och ökar antalet resebokningar med drygt 34 procent. Det är dock den europeisk-asiatiska smältdegeln Istanbul som är vårens stora weekendraket, och antalet resebokningar till Istanbul med resa under mars – maj ökar med knappt 70 procent.

– Istanbul är en fantastisk weekendstad, med otroligt mycket att upptäcka. Blandningen av Europa och Asien är slående, det finns många sevärdheter som Hagia Sophia, Blå Moskén och Grand Bazaar – för att nämna några – att upptäcka, och restaurangscenen är i världsklass, tipsar Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Även en annan älskad klassiker, Berlin, gör en tydlig återkomst i vår (+ 60 procent). Lagom avstånd och många, varandra helt olika, områden att upptäcka gör Berlin till en ständig favorit när det gäller weekendresor – oavsett säsong.

Mest populära weekendresmål våren 2020

Paris (1) Amsterdam (2) Lissabon (5) London (3) Prag (6) New York (4) Istanbul (9) Rom (7) Berlin (ny) Aten (ny)

Källa: Tickets bokningsstatistik, resor bokade t o m den 1 mars 2020 med avresa den 1 mars – 31 maj 2020.