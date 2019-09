Flera nyheter på ett av Berlins guldkornsmuseum

Var ska man bo, äta och dricka i coola Berlin? RES Berlin-korre Filip Sandström Beijer ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är att besöka den dolda museumpärlan Gropius Bau.

Den som har besökt Checkpoint Charlie i Berlin har säkerligen lagt märke till, eller besökt gratismuseet Typography Of Terror som belyser nazismen och dess fasansfulla grymhet som tog över Tyskland och Berlin på 30-talet. Vad många däremot inte vet är att bredvid det välbesökta muséet ligger ett annat museum, Gropius Bau, i en pampig byggnad fylld med modern konst och nutida utställningar.

Under hösten och vintern pågår bland annat tuställningen Garden of Earthly Delights där över 20 internationella konstnärer tar sig an trädgårdsutrymmet som en metafor för världsstaten. Utställningen tar ett grepp om komplexiteten i vår kaotiska och allt mer osäkra nutid.

De olika utställningarna i de rymliga rummen är interaktiva och rörlig bild blandas med ljud och ljus. Ett måste för den som är intresserad av modern konst eller bara vill ta en paus från det hektiska turistområdet kring Checkpoint Charlie.