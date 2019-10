Miniguide: Budapest

Antonia Morvai har ungerska rötter, är född och uppvuxen i Stockholm men bor sedan fyra år tillbaka i Budapest där hon är låtskrivare, poet och sångerska under artistnamnet Antonia Vai. Här är hennes hetaste tips i Ungerns huvudstad just nu.

Mat & dryck

Avslappnad trädgårdsbar

Potkúlcs

Gör som Budapestborna och drick en öl på den gömda, bohemiska baren Potkúlcs. Den ligger i jätte distriktet, en bit bort från de populära bargatorna. Baren har ingen tydlig skylt på utsidan, men så fort du öppnar dörren och stiger in vet du att du har hittat rätt. I trädgården samlas öldrickande lokalbor och i inomhusbaren är det livemusik varje kväll i veckan, ofta av lokala band. Potkúlcs är helt enkelt ett avslappnat hak för den som vill se annat än turiststråk och slippa oroa sig över klädkoder.

Csengery utca 65 b

potkulcs.hu

Lokalproducerad söndagsbrunch

Szimpla Kert

Varje söndag omvandlas den populära baren Szimpla Kert till en färgglad och folkfylld matmarknad där lokala bönder och mathantverkare säljer egengjord korv, ost, marmelader, ekologiska frukter, grönsaker och andra delikatesser. Jag har ofta önskat mig möjligheten att provsmaka allt i lugn och ro. Och plötsligt hände det: Szimpla Kert kom på den geniala idén att komplettera sin marknad med en brunchbuffé. På övervåningen dukas det numera upp ”Farmer´s breakfast”, en buffé av råvaror från marknaden varje söndag. Det är närodlat, färskt, vällagat och prisvärt: ca 160 kr.

Budapest Kazinczy utca 14

en.szimpla.hu

Prisvärt och traditionellt

Fecske Presszó

Det här är restaurangen för dig som vill ha en avslappnad miljö och traditionell ungersk husmanskost till schysta priser. Här erbjuds ständigt nya ungerska rätter. En personlig favorit är den rostade ankan med torkade plommon och ångad rödkål. Till lunch kan du få en rustik trerätters bestående av till exempel fruktsoppa till förrätt, köttgryta (pörkölt) eller schnitzel till huvudrätt och dessert. Eller varför inte avsluta med en ungersk klassiker: en shot aprikos-palinka?

Baross tca 10

fecskepresszo.com

Rogivande oas

Sirius Teahouse

Tefantast eller ej, om du är sugen på att slappna av i en rogivande liten oas mitt i stadens betong, är Sirius Teahouse ett bra val. Att komma in här känns nästan som att stiga in i en Alice i Underlandet-värld. Ta av dig skorna, kryp in genom tunnlar, uppför stegar och upptäck små rum med bönsäckar och kuddar. Ägarna bakom stället har velat skapa ett hemtrevligt kafé fyllt av lekfullhet och kreativitet – och de har de verkligen lyckats med. På dryckesmenyn finns närmare 80 olika kvalitetstéer. Vill du hellre svalka dig kan samtliga fås som iste. Här kan du också beställa goda bakverk och vattenpipa.

Bródy Sándor utca 13

siriusteahaz.hu

Shopping

Klädmarknad med fyndchans

Gardrob

Konceptet bakom denna marknad är enkel: Gardrob uppmuntrar folk att gå igenom sina garderober och ta med alla plagg som inte används till marknaden för att sälja dem vidare. Marknaden hålls bara två gånger per månad, men det är alltid något att se fram emot. Sortimentet är stort och du kan fynda allt från tjusiga vintageplagg till vardagskläder, smycken och skor. När du är färdig med shoppingen kan du avrunda med en drink i Dürer Kerts stora trädgård. Marknaden öppnar kl 10 och slutar kl 15. Priserna blir ofta billigare närmare stängning. Glöm inte att pruta!

Dürer Kert, Ajtósi Dürer sor 19-21

gardrobkozossegivasar.hu

Se & göra

Filmupplevelse med retrokänsla

Bem Mozi

Bem Mozi öppnade för 110 år sedan och var då Ungerns första bio i sitt slag. Sedan dess har stället har genomgått många motgångar och förändringar. Till mångas besvikelse stängdes bion ner 2009 men öppnades på nytt 2016, och har sedan dess blivit ett populärt ställe för filmälskare. Bem Mozi kallar sig själva ”a régi idök mozijai”, som betyder ”de gamla tidernas bio”. Här visas bara klassiska kultfilmer i en liten retrosalong med surrande filmprojektor. Baren är också värd ett besök – inte minst eftersom du får ta med dig drinken in i salongen. Alla filmer visas på originalspråk med ungersk text.

Margit körút 5

facebook.com/BemMozi

Gudomlig park med utsikt

Filosofernas trädgård

Budasidans kullar är kända för sin fantastiska utsikt över staden och på toppen av Gellértberget ligger Citadellet, en populär sevärdhet. Bara tio minuters promenad därifrån ligger en utsiktsplats och park som många missar: Filosofernas trädgård. Här har den ungerske skulptören Nandor Wagner skapat åtta olika statyer av religiösa ledare, bland andra Jesus, Buddha och Mahatma Gandhi, som står förenade i en ring. I mitten av ringen finns en liten sfär som representerar universum och den gemensamma gudomligheten. Ta dig hit en eftermiddag, kanske med en flaska ungerskt vin, och vänta in solnedgången över staden.

Filozófusok Kertje, Gellértberget