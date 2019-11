5 anledningar att åka till New Orleans i vinter

New Orleans är hett i vinter. Med nya museum, restauranger och hotell skriker staden efter besökare under vintermånaderna som annars brukar vara ganska stillsamma i den amerikanska södern.

Text: Elin Fellman

New Orleans är känt för sina folkfester och festivaler – men under vintern, innan perioden Mardi Gras, är gatorna tomma på turister vilket gör det perfekt för dig som vill uppleva staden och få plats på de bästa restaurangerna och barerna.

True Food Kitchen

New Orleans kanske inte förknippas med hälsosam mat men det hindrar inte True Food Kitchen från att slå upp dörrarna i staden. TV-personligheten Oprah och hälsogurun Dr. Andrew Weil står bland annat bakom projektet som marknadsför nyttig, vegetarisk och glutenfri mat. Eftersom att vi ändå befinner oss i feststaden New Orleans finns också ett par cocktails på menyn. Däremot står det hur mycket kalorier varje drink innehåller, vilket är lite av en glädjedödare.

truefoodkitchen.com/menus/neworleans

Café du Monde

I kontrast till hälsorestaurangen The Food Kitchen öppnar också den franska favoriten Café du Monde ett till kafée i staden. Café du Monde är lite av en institution i New Orleans som öppnade sin första butik vid French Market 1862. I City Park kan du nu starta morgonen med en kaffe och bakelse vid 06.00 om du så önskar.

cafedumonde.com/

The Higgins

The National WWII Museum är en otroligt populär turistattraktion i New Orleans. Den 6 december öppnar nu ett hotell i anslutning till museet och konferenslokalerna. The Higgins är ett 4-stjärnigt hotell och en del av Hilton Collection. Rummen är klassiska och runt om på hotellet finns också några coola artefakter, bland annat General George S. Pattons piano. Ett dubbelrum kostar från cirka 1400 kronor per natt.

higginshotelnola.com/

Sazerac House

Ett helt museum tillägnat en cocktail. New Orleans har två signaturdrinkar, Hurricane och Sazerac, den senare blandas på rågwhiskey, Peychaud’s bitters, Angostura Bitter, Absint och citronskal. På Sazerac House kan besökare ta en gratis 50-minuters rundtur och gäster som är över 21 år har också möjlighet att smaka den starka drinken tillverkad av äkta New Orleans-råvaror.

sazerachouse.com/

Ogden Museum of Southern Art

Är du konstintresserad bör du inte missa utsällningen Memory is a Strange Bell: The Art of William Christenberry på Ogden Museum of Southern Art. Konstnären och fotografen Christenberry dog 2016 och utsällningen fokuserar mest på hans verk som gestaltar den amerikanska södern. Utsällningen pågår till 1 mars 2020.

ogdenmuseum.org/