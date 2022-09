5 nya favoriter i NYC

New York tog i förra veckan bort sina sista coronarestriktioner. Så vad passar väl bättre än en resa till The Big Apple? Här är våra senaste favoriter i NYC.

Time Out Market New York

Hitta hit

Allt du älskar med New Yorks bästa barer kan du hitta på Time Out Market; cocktails värda besväret av att hitta en dold speakeasy-bar, panoramautsikt över New Yorks skyline och happy hour-priser som gör att du vill smita lite tidigare från ditt jobb. Time Out Market ligger i Brooklyn, precis vid Brooklyn Bridge och har därav gångavstånd tillbaka till Manhattan. Bakom satsningen ligger det globala medieföretaget Time Out, som just specialiserar sig på att skriva om nya restauranger och barer runt om i världen, så förvänta dig hög klass på både mat och dryck här.

La Noxe

Hitta hit

En sann speakeasy-bar är ofta en gömd lokal där någon i sällskapet känner någon som kan släppa in dig. Ingenting av den exklusiviteten existerar på La Noxe, som ligger på en tunnelbanestation på 28th Street i Chelsea. Baren blev viral under pandemin på TikTok och till och med Jimmy Kimmel har nämnt den i sin show. Väntelistan har varit omöjligt lång sedan dess, men för de som lyckas få en reservation väntar en noggrant utvald drinkmeny samt orangea viner.

Angel’s Share

Hitta hit

Gå igenom en omärkt sidodörr på framsidan av den japanska restaurangen Village Yokocho, och du kommer att befinna dig i den kanske snyggaste restaurangen i East Village. Angel's Share är helt okänd för några av sina grannar, vilket också är charmen med baren. Att stå upp eller att ha ett sällskap större än fyra personer är inte tillåtet här, vilket gör det till det ultimata dejtstället. Den roterande menyn av uppfinningsrika cocktails är organiserad efter spritsort, även om de smokingklädda bartenderna gärna överraskar dig med ett skräddarsytt hopkok.

Mace

Hitta hit

Nico de Soto's Mace var en stöttepelare i East Village före pandemin och även om den höll öppet som en vandrande pop-up under delar av det senaste året, har den prisbelönta baren nu bosatt sig i ett nytt permanent hem i Greenwich Village. Barens stammisar vallfärdar redan hit för den spännande drinkmenyn full av internationell inspiration; en frusen slushiedrink med wasabi och koriander, en svart sesamcocktail med rötter i Peru och till och med en ube-drink (filippinsk efterrätt).

Bandits

Hitta hit

Om du blandar en 70-talsrestaurang med en hipp cocktailbar i eleganta West Village, får du nyöppnade Bandits. Ett ganska märkligt koncept, men vi gillar det! Sätt dig ner vid en av barens bruna läderpallar under en gyllene discokula fäst i taket och njut av cocktails som Bradshaw on Bedford, en skummande rosa drink gjord på rabarber, rosenblad och soltorkad tomat, eller Smokey Cokey, med rom och fernet blandat med en Coca-Cola-reduktion. Para ihop drinkarna med Grilled Cheese eller The Smash Burger. Bandits serverar även brunch med smarriga Bloody Marys.