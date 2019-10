Berömda kvinnor pryder NY:s tunnelbanestationer i nytt konstprojekt

New Yorks tunnelbanesystem hör till de allra största i världen. Men som så många andra gatunamn och landmärken är stationerna ofta döpta efter berömda män. I ett nytt uppmärksammat konstprojekt döper man nu om stationerna efter kända kvinnor som bott kring de olika stationerna.

Text: Elin Fellman

Lediga rum & priser i New York

Människorättsaktivisten Audre Lorde, artisten Barbra Streisand, transaktivisten Sylvia Rivera, rapparen Cardi B, journalisten Gloria Steinem och den nuvarande ledamoten i representanthuset Alexandria Ocasio-Cortez är bara några av namnen som får en tunnelbanestation uppkallad efter sig i det nya konstprojektet.

Organisationen She Built New York, som står bakom initiativet, har kartlagt stadens olika gatunamn och landmärken. Enligt dem är endast en procent av New Yorks offentliga platser döpta efter kvinnor. För att belysa detta har man tagit fram en illustration "City of Women" med 80 nya stationsnamn, döpta efter berömda kvinnor.

Med verket vill man skapa en diskussion och att människor ska fråga sig hur det påverkar vår fantasi att så många platser i så många städer är uppkallade efter män och så få efter kvinnor?

"City of Women hyllar några av de mest framstående och mest betydelsefulla kvinnorna i New York City på de platser där de bodde, arbetade, tävlade, gick i skolan, dansade, målade, skrev, gjorde uppror, organiserade, filosoferade och undervisade", skriver organisationen i ett uttalande.

Är man i New York finns det möjlighet att titta på illustrationen på New York Transit Museum fram till och med januari 2020. Det går också att köpa verket online i form av en poster om man vill pryda väggen med konst hemma.

nytransitmuseum.org/