Din guide till New York- fem suveräna tips

Välkommen till RES reseguide till NYC.

RES är Sveriges första moderna resemagasin. Vi föddes 1981 och vår grund nu som då är att vi älskar att resa och ha koll. Det som började som ett elegant magasin är nu en sajt fylld med tusentals tips till hela världen och ett tv-program. Det händer att RES skribenter och reseexperter går på de breda allfartsvägarna, men helst vill vi hitta vår egen stig och den där lilla krogen på en bakgata fylld med stamgäster. Följaktligen bygger våra tips på våra egna erfarenheter och preferenser. Vår reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är våra handplockade tips till New York- staden som aldrig sover. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld.

New York kan upplevas en gång, tio gånger eller 100 gånger. Staden gör skäl för sitt namn: ett förändringarnas mecka där nya trender hela tiden föds. Det finns så många tv-serier och filmer som utspelar sig i just New York: välj vilken karaktär du vill vara under semestern och följ den karaktärens fotspår. Shoppa loss på Manhattan och känn dig som Carrie i Sex and the City. Dansa fuldans på en undergroundklubb i Brooklyn och känn dig som Lena Dunhams karaktär Hannah i serien GIrls. Eller var bara dig själv, det absolut bästa med New York är att här finns utrymme för alla slags människor. Att vara konstig här tillhör snarare normen.

New York, New York. Det här är anledningarna till varför vi älskar dig så mycket: varsågod – våra bästa tips!

1. The Knickerbocker

Beaux-Artsbyggnaden vid Time Square har huserat en rad olika verksamheter under åren, men i år har den återställts till sin ursprungliga skepnad - som The Knickerbocker Hotel. Hotellet, som öppnade för första gången 1906, är idag ett exklusivt hotell med lyxiga, rymliga rum. Det sägs att cocktailen Martini uppfanns på plats 1911 åt John D. Rockefeller, så passa på att beställa in när du är här. Bäst smakar den i loungen på hotellets tak. Dubbelrum från 3 750 kr/natt

Boka in mig direkt!

2.Fotografiska New York

Du har väl inte åkt hela vägen till New York för att gå på Fotografiska? Kanske inte, men när du ändå är här bör du inte missa museets filial som öppnade på Park Avenue 2019. Den historiska byggnaden påminner föga om Stockholmsversionen men väl inne känner man igen sig. Håll dig uppdaterad om aktuella utställningar på deras webbplats och missa inte opulenta restaurangen Verōnika som, lite otippat, serverar östeuropeisk mat signerad stjärnrestauratören Steven Star.

Hitta hit

3. East 9th Street kuriosa

Att flanera utmed East 9th Street, sträckan från Tredje avenyn bort till Thompkins Square Park är ett smörgåsbord av lustifikationer. Här kan man finna något excentriskt, onödigt fynd som det inte går att leva utan. Gatan har en viss japansk prägel tack vare ett litet krogimperium som lockat andra ”nipponeser” till kvarteren; Otafuku x Medetai bjuder på takoyaki, syndiga små friterade bläckfiskbollar och Sakaya är en stram specialbutik för japansk sprit. Den ligger ett par dörrar från Dinosaur Hill vars gedigna barnleksaker inte skriker Disney, snett emot mystrånga fiket Mud och lilla Verameat som säljer annorlunda, edgy smycken, som i sin tur bor ett stenkast från fyrverkeriartade 80- och 90-tals vintagebutiken Spark Pretty, ett visuellt anfall av kulörer tvärs över gatan från Cloak & Dagger med dess träffsäkert trendiga tjejplagg. Shoppen kan vara svår att hitta, då vegoburgarstället Superiority Burger kö ringlar sig lång utmed trottoaren – för att de serverar prima vegoburgare som inte smakar papp samt glass i världsklass, två olika sorter varje dag.

Hitta hit

4. Rockaway Jet Ski

Varför tuffa runt New York på en tråksölig Circle Line-båt, i sällskap av selfiehungriga turister när du kan uppleva staden i racerfart på en egen jet ski? Välj mellan att cruisa kring Frihetsgudinnan och nedre Manhattan, zippa förbi Coney Island och se det anrika nöjesfältet från strandkanten eller utforska Jamaicabukten och dess naturreservat i solnedgången. Har du tur råkar du även på sälar, delfiner och valar. Boka på nätet, ta med pass (viktigt!), ta på badkläder, glöm inte solkräm. Efter äventyret gör du gott i att stanna kvar på Rockaway Beach där halva Williamsburg brukar hamna på sommarhelgerna. Det är sand-mellan-tårna-slappt och självklart finns det kall öl och tacos att njuta här ute. Sjön suger!

Hitta hit

5. StubHub

Stub Hub säljer rabatterade Broadwaybiljetter på nätet, om du vill se en show kan du även gå till deras lilla kontor där det oftast är smidigt kundtomt.

Hitta hit