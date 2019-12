Cityguide: San Francisco

Från 1800-talets guldvaskare till 1960-talets hippies och dagens digitala entreprenörer – San Francisco har alltid haft en särskild dragningskraft. Oavsett om man går i gång på coola hotell, modern konst eller senaste gastrotrenderna har den kaliforniska metropolen något som lockar. Här är RES favoriter just nu.

Text: Emelie Rosenqvist, Elin Fellman och Annika Goldhammer

HOTELL

Argonaut Hotel

Lediga rum & priser

Fyrstjärnigt boutiquehotell i en stor tegelstensbyggnad från 1907 med vackra vyer över havet och kända Fisherman's Wharf. Tegelstenstemat går igen i de snyggt inredda rummen, som har en marin och amerikansk känsla. Hotellet erbjuder även gratis lånecyklar, VIP-behandling av hundar och ”Tall Rooms” med extra långa sängar. Dubbelrum från ca 3600 kr.

495 Jefferson Street

argonauthotel.com

Hotell Zetta

Lediga rum & priser

I trendiga kvarteret SoMa ligger det här hotellet med 116 rum och väggar fyllda av lokal konst och graffiti. För hälsojunkies finns så kallade ”Well+Away”-rum med allergifria lakan, meditationskuddar och motionscykel. Dubbelrum från ca 2000 kr.

55 5th Street

viceroyhotelsandresorts.com/zetta

Noe's Nest

Lediga rum & priser

Personligt och mysigt bed breakfast inrymt i ett klassiskt viktorianskt hus mellan Noe Valley och The Mission. Det ägs av en rik gammal hippie som gärna berättar historier om den galna inredningen över ett glas vin. Dubbelrum från ca 2200 kr.

1257 Guerrero Street

noesnest.com

Proper Hotel San Francisco

I en historisk, så kallad flat iron-byggnad på Market Street i hjärtat av San Francisco ligger ett av de senaste årens mest hajpade SF-hotell. De 131 rummen är inredda av den kända amerikanska designern Kelly Wearstler och har badrum med linnehandduklar och Aesop-produkter. Här finns också en prisbelönt restaurang, ett snyggt kafé och en av stadens bästa takbarer. Dubbelrum från ca 3500 kr.

1100 Market Street

properhotel.com/hotels/san-francisco/

Hotel Vitale

Lediga rum & priser

Som namnet antyder är det här ett hotell med fokus på välmående. Rummen är amerikanskt rymliga och har badkar, lyxiga badrumsprodukter och ljudsystem från Bose. Högst upp finns ett spa med bland annat yoga och massagebehandlingar. Dubbelrum från ca 2600 kr.

8 Mission Street

jdvhotels.com/hotels/california/san-francisco/hotel-vitale

RESTAURANGER

Atelier Crenn

Den franskfödda kocken Dominique Crenn har porträtterats i Netflixserien Chef’s Table och utsetts till världens bästa kvinnliga kock. Hennes oas till restaurang rymmer endast åtta bord och är en hommage till pappan och konstnären Allain Crenn – ett koncept som är så väl genomfört att Crenn belönats med tre stjärnor av Guide Michelin. En avsmakningsmeny går på ca 3500 kr, för den som vill ha något mer överkomligt finns Crenns enklare mat- och vinbar Bar Crenn intill.

3127 Fillmore Street

ateliercrenn.com

Veganburg

Vegansk burgarrestaurang med åtta olika växtbaserade burgare, välj mellan exempelvis rödbeta och avokado, ”Hawaiian Teriyaki” eller en ostig ”Creamy shrooms”. Till det serveras tångkryddade frites och egengjord lemonad.

1466 Haight Street

veganburg.com

Single Thread

Trestjärnig michelinrestaurang som serverar en avsmakningsmeny med elva rätter baserade på råvaror från restaurangens egna odlingar. Kocken Kyle Connaughton utbildade sig i Japan och har tagit med sig den japanska filosofin omotenashi, som är det japanska ordet för gästfrihet och handlar om att förutse gästernas behov och alltid leverera något lite mer än det förväntade. Vilket han gör med den äran. Restaurangen har även ett lyxigt ”Inn” med frukost utöver de vanliga.

131 North Street

singlethreadfarms.com

Foreign Cinema

Kul konceptrestaurang som kombinerar ostron, raffinerade snacks och stadigare huvudrätter med filmnostalgi. Varje kväll visas kultfilmer av exempelvis Fellini, Bergman eller Kurosawa stumt på storduk. Här finns också en bar med några av stans bästa cocktails. Bordsbokning rekommenderas.

2534 Mission St

foreigncinema.com

Waterbar

Ett måste för ostronälskare. Efter en lång promenad längs Embarcadero sätter man sig med fördel i solen på Waterbars uteservering tillsammans med ett glas sauvignon blanc och ett dussin ostron. Här erbjuds också andra färska skaldjur, sofistikerade brunchrätter och fin utsikt över Bay Bridge. Fram till kl 17.30 varje dag kostar ostronen bara 1 dollar (och 5 cent, som går till ett lokalt miljöprojekt).

399 The Embarcadero

waterbarsf.com

BARER & NATTLIV

Absinthe Brasserie & Bar

Klassiskt brasseri med vacker art deco-bar där det alltid är fullt ös på helgerna. Drinkarna är fantastiska – människorna likaså. Stället har legat i samma lokaler i populära Hayes Valley sedan 1998 och fortsätter att leverera. Om du gillar absint – eller bara vill ha en air av Paris – är det hit du ska gå.

398 Hayes Street

absinthe.com

SFJAZZ

En av USA:s främsta jazzarenor. Här finns både en stor scen som gästas av kända artister och en mindre för mer intima spelningar, samt en restaurang och bar med avslappnad loungekänsla. Se aktuella konserter på hemsidan.

201 Franklin Street

sfjazz.org

Americano

Nere vid vattnet vid Embarcadero ligger det här vattenhålet för dig som vill undvika cityhetsen. Här kan du varva ner med ett glas rosé på uteserveringen med utsikt över San Francisco Bay eller en läskande lemonad i hotellbaren. Sätter hungern in serverar restaurangen med samma namn italienska rätter baserade på säsongens råvaror.

8 Mission Street

americanorestaurant.com

Coqueta

Coqueta betyder flört och det här stället kan beskrivas som en spansk-kalifornisk kärleksaffär. På menyn finns moderna tapas med en kalifornisk touch, innovativa cocktails och viner från både Spanien och Kalifornien. Sammantaget ett härligt ställe att släcka törsten på efter en brant promenad från Telegraph Hill.

Pier 5 The Embarcadero

coquetasf.com

Red Poppy Art House

Mer som ett vardagsrum än en scen eller en bar. Bakom dörrarna till ett hörnhus i djupaste Mission gömmer sig den här charmiga kuturbaren med omaka sammetssoffor och liveband flera kvällar i veckan. Gör som stammisarna och ta en drink på The Homestead efteråt.

2698 Folsom Street

redpoppyarthouse.org

SHOPPING

Fillmore Street

Som alla olika stadsdelar i San Francisco har Fillmore sin egna själ. Här finns allt från ”cheap to chic”: från second hand-butiker till antikvitetsbutiker och kända märken som Rag & Bone, Ralph Lauren och Le Labo. I kvarteren finns gott om restauranger och kaféer att vila benen på, och i närheten finns också Japantown och Fillmore Jazz District.

fillmorestreetsf.com

Hayes Street

Hayes Valley förknippades tidigare med kriminalitet och prostitution, men i dag är det snarare synonymt med små designbutiker och hantverksöl. Här finns allt från noga utvald vintage till modern couture, japanska barnkläder och minimalistiska inredningsprylar.

Union Square

Om du är ute efter internationella flaggskeppsbutiker eller varuhus som Macy's och Nordstroms är det hit du ska ta dig. I kvarteren norrut hittar du amerikanska kedjor som Banana Republic, Anthropologie och Gap. Härifrån kan du också ta de berömda spårvagnarna till andra delar av stan.

visitunionsquaresf.com

Valencia Street

Mission Districts pulserande hjärta är ett eklektiskt område med något för alla. Två butiker med handplockade plagg och one-of-a-kind-prylar är No och Voyager. Tips: gör små avstickare på Valencia Streets tvärgator för att hitta de mer undangömda pärlorna.

thevoyagershop.com

ohnonotno.com

Market Street

I området kring 17th Street och Market Street i hippa Castro finns flera butiker för dig som vill ha något typiskt amerikanskt hem. På Market Street finns till exempel Levi’s (med både nytt och vintage till en billigare peng än hemma), inredningsbutiken Kenneth Wingard och Local Take, som lockar med kläder, prylar och souvenirer från lokala designers. Missa inte heller The Human Right Campaign Store som ligger i HBTQ-hjälten Harvey Milks gamla hus. Här säljs kläder, smycken och annat till förmån för den forsatta HBTQ-kampen.

kennethwingard.com

localtakesf.com

KAFÉER

Four Barrel Coffee

Förvänta dig långa köer och långa skägg på detta kaffenördstempel i The Mission. Four Barrel köper sina bönor direkt från odlarna och rostar dem i sitt eget rosteri. Deras kafé finns numera på ytterligare två adresser i staden.

375 Valencia Street

fourbarrelcoffee.com

KitTea Cat Cafe

Konceptet med kattkaféer har spritt sig över världen de senaste åren och i trendkänsliga San Francisco finns ett av de första kattkaféerna. Här kan du klappa katter som räddats från gatan medan du äter kakor och dricker japanskt te. På helgerna finns en fylligare brunchmeny med till exempel scones, matcha toast och avokadomacka. Antalet besökare är begränsat, så boka gärna plats i förväg.

96 Gough Street

kitteasf.com

Tartine Bakery

Väldigt gulligt. Väldigt mysigt. Väldigt franskt. Och väldigt populärt! Världsberömda Tartine Bakery är trots köerna ett måste för alla bröd- och kakfantaster. Surdegsbrödet är i världsklass, bakverken likaså. Och croissanterna är to die for.

600 Guerrero Street

tartinebakery.com

Caffe Trieste

Klassiskt kafé i North Beach. Här kan du sippa kaffe bredvid fotografier på Allen Ginsberg och Jack Kerouac sittande vid samma bord som de gjorde när fotot togs. Caffe Trieste var västkustens första espressobar när den öppnade 1956. Det är fortfarande många poeters favorit så bli inte förvånad om du hamnar i en filosofisk diskussion med bordsgrannen.

601 Vallejo Street

coffee.caffetrieste.com

Dolores Park Café/Precita Park Café

De här två kaféerna har samma ägare och ligger precis bredvid två av stans finaste parker. Perfekt för sol- och kaffetörstande. Och bryggkaffet är faktiskt gott. På matmenyn finns bland annat smoothies, ekologiska juicer och goda frukosträtter.

501 Dolores Street

doloresparkcafe.org

500 Precita Avenue

precitaparkcafe.com

SE & GÖRA

SF Moma

USA:s största museum för modern konst. Museets samlingar omfattar över 26 000 målningar, skulpturer, fotografier och andra konstverk. Just nu pågår de tillfälliga utställningarna Far Out, om vårt förhållande till rymden 50 år efter månlandningen, samt The Chronicles of San Francisco, en fotoutställning som speglar stadens befolkning.

151 3rd Street

sfmoma.org

Presidio

Presidios naturreservat luktar eukalyptus, cypresser och hav. I slutet av parken tar Crissy Field vid med gröna promenadstråk, picknickbänkar och en strandkant där man kan se vindsurfare glida in under Golden Gate-bron. Ta gärna med en jacka – Stilla Havets vindar kan vara väldigt kyliga.

presidio.gov

Chinatown

San Franciscos Chinatown lär vara de största kinesiska kvarteren utanför Asien. I de extremt välfyllda butikerna på huvudgatan finns allt från potenshöjande svampar till svindyra örtteer. Missa inte Fortune Cookie Factory där kan du formulera din egen framtid på en liten lapp som bakas in i en lyckokaka.

sanfranciscochinatown.com

North Beach

San Franciscos Little Italy ligger granne med Chinatown. Här kan du besöka den kända, anrika bokaffären City Lights Bookstore, fönstershoppa på Grant Street, dricka kaffe på Caffe Trieste och cocktails på Tony Nik's innan du klättrar uppför Telegraph Hill – men se upp för de vilda papegojorna.

Haight Ashbury

Du kan inte besöka San Francisco utan att bekanta dig med den forna hippieeran. På 1960-talet var Haight Ashbury världens epicentrum för flower power-rörelsen – och kulturen lever till viss del kvar än i dag. Strosa runt bland de färgstarka husen, kika in i de batikmönstrade second hand-butikerna eller spana in de många excentriska människorna över en råpressad juice på någon av alla barer.