51 länder på 245 dagar – världens längsta kryssning

Fartyget Viking Sun lämnade hamnen i London i lördags för att återvända först 2 maj nästa år. Målet är att hamna i Guinness rekordbok som den längsta kontinuerliga passagerarkryssningen i historien, rapporterar Forbes.

Text: Elin Fellman

Kryssningen kommer att ta resenärerna till 51 länder på sex olika kontintenter och till 111 hamnar. Båtturen kommer att ta åtta månader – kommer den tillbaka som den ska blir det den längsta kontinuerliga passagerarkryssningen i historien.

Endast 54 personer kommer att följa med hela vägen runt jordklotet. Den billigaste biljetten på det 227 meter långa fartyget ligger på 900 000 kronor, då ingår all mat och 111 gratis utflykter. De bästa sviterna går loss på 2,3 miljoner. Många passagerare har valt att antingen åka med på första rutten under 127 dagar eller undra andra halvan av rutten under 119 dagar.

Färjan utgår från Storbritannien och åker sedan över Atlanten via Färöarna, Island och Grönland mot Karibien och vidare mot Sydamerika, Söderhavet, Australien och Asien innan man återvänder till England genom Medelhavet med en avstickare upp till Bergen i Norge.

Barn är inte tillåtna att följa med på kryssningen. Det kommer inte heller att finnas casinon ombord. De aktiviteter som man kan ägna sig åt är att äta mat på någon av de tio restaurangerna, sola på däck, ta spabehandlingar, bada i poolerna, gå på en yogaklass eller läsa böcker i något av biblioteken. Det finns även en teater och en bio ombord.