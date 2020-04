Se utsåld konstutställning hemifrån

Utställningen Van Eyck. An Optical Revolution, har varit utsåld på Ghent Museum of Fine Arts sedan den öppnade den 1 februari. Utställningen, som är den största om den berömda flamländska målaren Van Eyck någonsin, skulle varit öppen till och med den 30 april, men på grund av coronakrisen har museet behövt stänga. Nu ger museet konstintresserade från hela världen möjlighet att upptäcka utställningen från sina hem.

Onsdagen den 8 april kl. 19.00 kommer en av curatorerna bakom utställningen, Till-Holger Borchert, leda konstälskare genom utställningen via Facebook Live. Efteråt kommer konstexperten Frederica Van Dam svara på frågor i en live Q&A-session.

Den virtuella rundturen av Van Eyck. An Optical Revolution på Ghent Museum of Fine Arts är starten för konceptet "Stay at Home Museum". Under de kommande veckorna kommer museerna i Flandern bjuda in allmänheten till utställningar om de flamländska mästarna som utöver van Eyck inkluderar bland annat Bruegel, Rubens og Ensor.

– På grund av rådande omständigheter kan vi inte ge fysisk tillgång till vår kulturhistoria, men det betyder inte att vi inte längre kan dela vår passion för konst och kultur med resten av världen. Konceptet "Stay at Home Museum" ger möjlighet för människor från hela världen att samlas kring en gemensam passion för de flamländska mästarna. Konstkunniga världen över kommer att samma tid börja en virtuell rundtur genom ett av våra främsta museer tillsammans med en curator - en riktig VIP-upplevelse, säger Peter De Wilde, CEO på VISITFLANDERS.

Om Van Eyck. An Optical Revolution

Utställningen består av tio av den flamländske målaren Jan van Eycks egna verk, flera verk från hans studio samt omkring 100 internationella mästerverk från den sena medeltiden i form av målningar, miniaturer, skulpturer och ritningar. Det är första gången någonsin som det går att beundra så många av van Eycks verk på samma plats då det bara finns omkring 20 bevarade verk i hela världen, varav några är för ömtåliga för att transportera.

Läs mer om utställningen på www.vaneyck2020.be