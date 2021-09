Dubai-hotell söker ”live-reporter" under Expo 2020 – gratis boende, mat och kamerautrustning

Vet du inte vad du ska göra i höst? Alla som har intresse för sociala medier och nya upplevelser har nu möjlighet att ansöka om drömjobbet i Dubai. Hotellkedjan Rove Hotels söker nämligen en så kallad Roving Reporter, som ska bo på kedjans hotell i Dubai i sex månader – med uppdrag att rapportera live från Världsutställningen, Expo 2020 – med allt betalt.

Vill du bo gratis i Dubai i sex månader, med hotell, måltider, kamerautrustning och fickpengar inkluderat? Det låter nästan för bra för att vara sant men det är exakt vad som ingår i den nya tjänsten som Roving Reporter hos hotellkedjan Rove Hotels. Rove Hotels söker efter en kreativ och initiativrik person, som är duktig på att fotografera och skapa videoinnehåll samt har erfarenhet av plattformar som Instagram, YouTube och TikTok.

”Roving reportern” kommer dokumentera förstahandsupplevelser från Världsutställningen Expo 2020, som pågår mellan den 1 oktober till 31 mars – häribland matupplevelser, shower, nationaldagsfiranden, innovationer och mycket mer. Reportern får även tillträde till flera andra attraktioner, evenemang och aktiviteter i Dubai under perioden. Förutom gratis övernattning på ett Rove Hotel får den anställde reportern måltider på restaurangen The Daily och andra matställen samt 5000 AED (cirka 11 600 kr) i fickpengar per månad.

Den utvalde Roving reportern får också tillgång till Roves podcaststudio, #RoveWithNikon-studion och kamerautrustning av högsta kvalitet från Nikon. Den som är intresserad av tjänsten som Roving Reporter under perioden 1 oktober 2021 till 31 mars 2022, kan skicka en ansökan till media@rovehotels.com.

Länk till den sökandes sociala medier samt portfolio ska bifogas med ansökan. Sista ansökningsdag är 12 september.