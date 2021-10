Dubai ser fram emot att välkomna svenska turister

Efter att reserestriktionerna för utlandsresor nyligen hävdes, ser nu Dubai fram emot att välkomna svenska turister tillbaka till staden. Dubai har infört strikta säkerhetsåtgärder och besökarnas säkerhet och hälsa har högsta prioritet, meddelar stadens turistmyndighet, Dubai Tourism. Den Förenade Arabemiraten är ett av de länder som har högst vaccinationsgrad i världen.

Ökenmetropolen Dubai har varit öppet för internationella besökare sedan juli 2020. Efter att de svenska myndigheterna upphävde de globala reserestriktionerna den 1 oktober gläder sig nu Dubai till att återigen välkomna de svenska turisterna tillbaka till staden, som har allt - från sol och strand till kultur, gastronomi och underhållning i världsklass. Strax utanför staden finns dessutom både öken- och bergslandskap, med möjlighet till friluftsaktiviteter och glamping.

– Dubai var en av de första destinationerna som stängde för besökare - och samtidigt en av de första som öppnade upp samhället igen och som förblev öppet. Dubai är globalt erkänd som en av världens säkraste destinationer. Genom hela pandemin har hälsa och säkerhet för lokalinvånare och besökare haft högsta prioritet. Vi har implementerat de högsta standarderna över alla "turist-touchpoints" både i staden och på Världsutställningen Expo 2020 Dubai, för att säkerställa att alla besökare får en säker och minnesvärd upplevelse. Mot bakgrund av detta har Dubai också fått World Travel and Tourism Councils "Safe Travels"-stämpel, och vi har även lanserat vår egen märkning vid namn DUBAI ASSURED, säger Issam Kazim, vd på Dubai Tourism, och fortsätter:

– Dubai har varit ledande när det kommer till återhämtning inom turism och har haft en stabil tillväxt sedan återöppningen i juli 2020. Totalt har vi välkomnat 5,55 miljoner besökare och våra 718 hotell (med 129,000 rum totalt) har haft en genomsnittlig beläggning på över 60 procent.

Den Förenade Arabemiraten har en av de högsta vaccinationsgraden i världen. 85 procent av befolkningen är fullt vaccinerade - och ytterligare 10 procent har fått sin första dos.

Den första Världsutställningen i Mellanöstern

Från den 1 oktober 2021 till den 31 mars 2022 står Dubai värd för Expo 2020 och är den första Världsutställningen som arrangeras i Mellanöstern. Här samlar Dubai hela världen med fokus på samarbete och för att inspirera till hur vi kan hitta nya lösningar för vår tids största utmaningar. Världsutställningen har fascinerat världen i snart 170 år. Både telefonen, färg-TV:n och de första robot-prototyperna presenterades för första gången på tidigare Världsutställningar. Det samma gäller glass och tomatketchup. Mer än 190 olika nationer deltar på Expo 2020 Dubai - och för första gången i historien har samtliga deltagare en egen paviljong, där länderna kommer visa upp sin kultur, teknologi och sina bidrag för hela världen.

– Expo 2020 är en idealisk möjlighet för att skapa ett momentum och stärka intresset för Dubai som resmål ytterligare. Under de sex månader som Världsutställningen pågår, firar vi även Den Förenade Arabemiratens jubileum den 2 december liksom stora årliga festivaler som Dubai Fitness Challenge, Dubai Shopping Festival och inte minst Dubai Food Festival. Dessutom har vi nyligen invigt flera nya attraktioner som Museum of the Future, Ain Dubai och Deep Dive Dubai. Vi ser fram emot att samarbeta med den svenska resebranschen och ge svenska turister chansen att uppleva allt detta och de oändliga möjligheter som finns i Dubai, avslutar Issam Kazim.