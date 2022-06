5 handplockade tips till sommarens destinationer: Dubrovnik

Undersköna Dubrovnik har lockat besökare sedan urminnes tider och anledningarna till att komma hit är många – den välbevarade gamla stadskärnan, det behagliga klimatet, det fina läget vid havet, den anrika kulturen, den historiska berättelsen – ja, listan kan göras lång. Här är våra senaste favoriter i staden.

Sunset lounge

Inuti det femstjärniga hotellet Dubrovnik Palace Hotel rekommenderar vi ett besök på Sunset lounge. Panoramautsikten mot havet gör det till det perfekta stället att avnjuta en vacker solnedgång och på en klar dag är det även möjligt att se ön Mljet i horisonten. Beställ en drink eller ett glas lokalt vin och lyssna på det vackra pianospelet i bakgrunden.

Boutique Hotel Porto

Öppnade våren 2021. Hotel Porto är ett alternativ för dig som inte vill bo mitt i turistiga gamla stan i Dubrovnik, men ändå ha hög standard på ditt boende. Här finns 36 rum och sviter och rummen är enkla, men lyxiga. Hotellet är beläget vid Gruz harbour, nära flera shoppingcenter, och är en del av staden du antagligen inte skulle besöka om du inte bodde här. Det är dock gångavstånd till både gamla stan och stranden.

Taj Mahal

Restaurang Taj Mahal är en av få restauranger som håller öppet i gamla stan under vinterhalvåret och ett perfekt alternativ om du är här under lågsäsong. Taj Mahal är en modern klassiker och har funnits på samma adress sedan 2004. Här serveras dock inte indisk mat som man skulle kunna tro utan rätter från det bosniska köket, till exempel Begović čorba (krämig kycklingsoppa med grönsaker), zeljanica (spenat- och ostpajer), kolgrillad kebab och söta turkiskinspirerade efterrätter som baklava. Gå hit om du känner dig less på fisk- och skaldjur helt enkelt.

War photo limited

War Photo Limited är tillägnat fotojournalistik från globala krigszoner och vill visa de mänskliga inslagen från hårt drabbade områden. Dubrovniks robusta befästningar har satts på prov flera gånger under århundradena, senast under Jugoslaviens blodiga upplösning – och på andra våningen finns faktiskt en permanent utställning tillägnad foton från kriget. Detta kanske inte är besök man klämmer in på en solsemester, men är du här under lågsäsong och det är dåligt väder är det helt klart värt ett besök.

Bowa

Ligger tekniskt sett inte i Dubrovnik men en kort båtresa bort, nära Elafitöarna. Här sitter du på små verandor mot det turkosglittrande havet och njuter av klassisk medelhavsmat eller en drink i solnedgången.

