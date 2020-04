Upptäck Kroatien via filmen

Vad har Mamma Mia! Here we go again, Star Wars: The Last Jedi, Game of Thrones och Robin Hood gemensamt? De är alla inspelade i Kroatien.

Nu går det ju inte att resa dit, men eftersom landet har varit inspelningsplats för flera filmer och serier kan vi njuta av miljöerna via våra skärmar. För de som föredrar sol och bad är uppföljaren till Mamma Mia det perfekta valet då filmen spelades in på mysiga ön Vis. Föredrar man stadsmiljö, spelade Dubrovnik en roll som kasinot Canto Bight i Star Wars: The Last Jedi, de sju rikenas huvudstad King’s Landing i Game of Thrones och Nottinghams slott i Robin Hood. Lockas man mer av vinterlandskap, spelar ön Pag rollen som Arktis i serien Terror, och föredrar man dokumentärer finns filmen Odyssey som utspelas till stor del på öarna Hvar och Vis och handlar om havets hemligheter.