Lista: 11 resmål att undvika under 2020

Varje år publicerar det amerikanska förlaget Fodor's en lista över resmål att undvika inför nästa år. Skälen till att hamna på listan varierar, men oftast är det av miljömässiga skäl eller etiska skäl. Med på årets ”no go”-lista finns bland annat Bali, Florida Keys och Barcelona.

Text: Elin Fellman

Barcelona

Den spanska storstaden har knappt plats för fler turister och lokalt är många irreterade över Airbnb:s framfart som bland annat har drivit bostadspriserna i höjden.

Big Sur

På kuststräckan mellan Los Angeles och San Francisco, på berömda Highway 1, ligger bland annat den vackra regionen Big Sur. Med den stora mängden turister och bristen på offentliga toaletter och papperskorgar har nedskräpningen den senaste tiden ökat enormt.

Angkor Wat, Kambodja

Den 900-åriga ruinstaden Angkor Wat är med på Unescos världsarvslista och är trots det Kambodjas största turistattraktion. Tempelkomplexet har drabbats av mycket slitage de senaste åren, bland anant hala stentrappor och relieftavlor som slipats ned av alla beröringar. Vissa restriktioner har redan genomförts, max 300 personer får vistas på den berömda kullen Phnom Bakheng under solnedgången samtidigt.

Bali, Indonesien

Bali har länge varit ett populärt turistresmål. I fjol förbjöd man engångsprodukter av plast på grund av den svåra nedskräpningen på öns stränder. Ett problem i sig då man också har brist på dricksvatten. Just nu förs diskussioner om att införa en turistskatt.

Hanoi Train Street, Vietnam

Mitt i folktäta Hanoi finns en tågräls som löper mitt i en trång gata, extremt nära bostadshusen och butikerna. Platsen har blivit omåttligt populär att fotografera på Instagram och har därför blivit en trafikfara då tågen ofta tvingats till nödstopp då turister stårr i vägen på spåret.

Matterhorn, Schweiz/Italien

Berget Matterhorn på gränsen mellan Schweiz och Italien är en farlig plats, enligt listan. I år har sju klättrare dött när de försökt bestiga berget och i fjol var antalet elva personer. Enligt forskare och experter blir berget farligare med tiden på grund av den globala uppvärmningen eftersom att antalet dödliga laviner har ökat.

Florida Keys, USA

Florida Keys är bland annat känt för sina vackra korallrev. Men under de 30 senaste åren har en fjärdedel av världens korallrev dött och Florida Keys marina liv har drabbats väldigt hårt av detta. Bland anant har öarna drabbats av "sjukdomen" stony coral tissue loss disease som har spridit sig i stora delar av nationalparken.

Cozumel, Mexiko

Stony coral tissue loss disease som har drabbat Florida Keys har även spridit sig till den mexikanska ön Cozumel.

Galápagosöarna, Ecuador

Galápagosöarnas unika ekosystem lockar till sig turister från hela världen. För att skydda det rika djurlivet betalar de turister som besöker öarna en turistavgift på omkring tusen kronor. För att hålla det i shack och inte släppa in för mycket turister planerar man nu att höja turistavgiften till uppemot 4000 kronor.

Komodo, Indonesien

Komodovaraner finns bara i Indonesien, på ön Komodo, vilket betydet att det enorma turistintresset kring dessa djur sliter på det unika ekosystemet. Efter nyår kommer därför kosta 10 000 svenska kronor att komma nära djuren på ön.

Kapstaden, Sydafrika

Populära Kapstaden har under de senaste två åren gått igenom en brottsvåg och kvalat sig in på listan över världens farligaste städer. I fjol inträffade 2800 mord här och sedan augusti i år har landets militär kallats in för att bekämpa gängkrigen.

Fodor's

Allt om Resor