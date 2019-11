5 x cocktailbarer i Singapore

Den ikoniska drinken Singapore Sling uppfanns någon gång mellan 1910 och 1915 på Raffles Hotel. Men det finns så mycket mer att välja på i denna lejonets stad. Från trendiga cocktailbarer och takterrasser till barer med världsberömda bartenders och fusiondrinkar. Här är fem barer vi gillar just nu.

Text: Elin Fellman

The Old Man

The Old Man i Hong Kong har toppat listorna över Asiens bästa barer flera gånger. Systerbaren i Singapore har blivit mer och mer populär de senaste åren och här serveras bland annat The Old Man Singapore som är inspirerad av författaren Ernest Hemingway men med en asiatisk tvist. Flera av drinkarna är döpta efter Hemingways verk, bland annat The Sun Also Rises, som är en Negroni-drink som innehåller kokosolja, curryblad blötlagda i gin och vermouth.

01-04, 55 Keong Saik Road, Singapore 089158

IB HQ

Högklassiska drinkar med en sydostasiatisk tvist serveras på den lilla speakeasybaren IBHQ. Här vill man tänja på gränerna och använder ofta ingredienser som vanligtvis inte hittas i cocktails. Vad sägs som en currygin eller en efterrättscocktail med matchagin, chokladvodka, ananas, yuzu och gommesirap.

774A North Bridge Road, Singapore 198742

ibhqsingapore.com/

The Powder Room (Black Swan)

Om du är en fan av Black Swans Art Deco interiör bör du besöka dess cocktailbar, The Powder Room. När du kliver in i baren färdas du tillbaka till det glada 20-talet med glitter och glamour, snygga lädersoffor och polerade marmorytor. Testa någon av signaturdrinkarna Bubble Yum eller the Flirty flapper medan du lyssnar på diverse jazzband som spelar här.

theblackswan.com.sg/

Black Swan 19 Cecil Street, Singapore 049704

The Other Room

Många slänger sig med begreppet speakeasybar nuförtiden, men The Other Room lever verkligen upp till betydelsen av ordet. Baren är gömd, svår att hitta och har bara en liten närvaro på internet i form av en facebooksida. Här hyllar man de klassiska drinkarna men blandar dem med en liten tvist.

Shin Gi Tai

Den japanska baren Shin Gi Tai bjuder på unika cocktails i en klassisk krogmiljö. Vad sägs som en Sexypolitan, en röd och sexigare version av Cosmopolitan, med färsk granatäpple, cointreau och citronvodka eller en Hot Peanut Butter Rum, en drink som serveras varm.

320 Orchard Road, #01-05 Marriott Tang Plaza Hotel, 238865