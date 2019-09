Hett i Barcelona: Festa Major PobleNou

Var ska man bo, äta och dricka i vackra Barcelona? RES Barcelona-korre Ida Mogren ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är grannskapsfesten Festa Major PobleNou.

Lediga rum & priser i Barcelona

Grannskapsfest, Festa Major PobleNou, i området Poble håller på hela veckan fram till den 15 september. Varje dag arrangeras en mängd uppträdanden, allt från live- konserter, djs, dans och teater för människor i alla åldrar på flera olika platser. Områdets kulturcenter ordnar med fotoutställningar och många gator stängs av för att fira.

Under dessa nio dagar öppnar grannarna sina dörrar och fönster för att umgås, man äter middag vid gigantiska långbord mitt på gatan och områdets barer och restauranger bygger utomhus-barer för att släcka besökarnas törst under denna gatufest. Missa inte firandets höjdpunkt lördagen den 14 september klockan 21.00 då årets correfoc äger rum. Correfoc översätts bokstavligen till att springa med eld och är ett typiskt inslag på katalanska festiviteter. Under correfoc dansar en större grupp människor fram genom området till svängiga live-trummor, klädda som djävular skjutandes lättare fyrverkerier mitt bland åskådarna. Det är inte lika farligt som det låter.

Ett fullt schema hittar ni här: https://www.festamajorpoblenou.org/