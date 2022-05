Handplockade tips till Europas metropoler: Palma, Mallorca

"Hetare än någonsin" må vara ett mantra som har upprepats från och till de senaste tjugo åren men är inte desto mindre sant. Bortsett från en svacka under den ekonomiska krisen är Palma tillbaka på banan, starkare och trendigare än någonsin. I vår reseguide till Palma på Mallorca hittar du de bästa tipsen till stadens hotell, restauranger, barer, klubbar och affärer. Här följer fem av våra senaste tips, perfekt inför vår- eller sommarressan till Mallis!

Alameda

Alameda är en nyöppnad, kreativ livsstilsbutik som har slagit upp dörrarna på Calle Sant Joan i Sóller. Med fokus på oberoende varumärken från Mallorca och Spanien, såväl som många kvinnoägda företag och miljövänlig design, hittar du ett urval av heminredning, böcker, vävningar, konsttryck, smycken, kaffe och ett litet klädsortiment för barn och vuxna. Alameda är den perfekta butiken att besöka för att köpa med dig en personlig present hem. Affärskonceptet erbjuder dessutom konstnärliga workshops för vuxna inklusive vävning, stickning och mönstertillverkning. Butiken grundades av Talia Machtus och Blaire Dessent, med idén att skapa en plats där människor kan upptäcka nya saker och känna sig kreativa.

Nivia Born Boutique Hotel Palma

Slog upp dörrarna i maj 2021. Palmas eleganta gata Borne Boulevard har fått ett tillskott i form av ett 24 rum stort boutiquehotell. För att spegla sin omgivning, i hjärtat av Palma, har designerna skapat en stilfull blandning av klassiska interiörer med glamorösa 50-talsdetaljer, som till exempel sammetsklädda sänggavlar i "Hollywood"-stil i rummen och sviterna. Ett av hotellets dragplåster är dess magnifika kafé/restaurang/bar på taket (7:e våningen) som heter "Fly me to the Moon" där gästerna kan njuta av utsikten över staden.

Concepció by Nobis Palma

Ursprungligen en gammal tvålfabrik från 1576 (!). Hotellet Concepció by Nobis har nu tagit över denna historiska byggnad belägen på Carrer de Concepción nära shoppingområdet Jaime III och Passeig des Born. Det eleganta hotellet är designat av familjeägda Scandinavian Nobis Hospitality Group och här finns 31 rum och sviter, en egen restaurang och bar, rum för möten och evenemang, en utomhuspool och ett gym.

Adrian Quetglas Restaurant

Det krävs mycket för att imponera på inspektörerna som arbetar för Guide Michelin, men den relativt nya restaurang på Mallorca, Adrian Quetglas Restaurant, gjorde precis det. Adrián Quetglas i Palma är uppkallad efter sin kock och erbjuder prisvärd gourmetmat i form av avsmakningsmenyer. Kocken föddes i Buenos Aires 1968, med en pappa från Mallorcas, och efter flera år i Paris, London och Moskva bestämde han sig för att öppna sitt mest personliga projekt Adrian Quetglas Restaurant i Palma.

RamBar Palma

Älskar du maten på Tast Club i Palma? Då bör du gå till Ram Bar på La Rambla - det senaste tillskottet från respekterade Tast Group. Ram Bar har snabbt blivit populär bland lokalbefolkningen, särskilt affärsmän vid lunchtid; det är lätt att förstå varför. Den trendiga inredningen har bland annat exponerade tegelväggar, snygga träbord, läderstolar och bankettsittplatser och elegant belysning. Liksom Tast Club erbjuder menyn ett ganska litet urval av rätter, men med förmodligen tillräckligt med variation för att tillfredsställa de flesta smaker i form av tapas och smårätter.